Özal'ı Kürt sorununu çözmek istemeyen güçler öldürdü

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı Kürt sorununu çözmek istemeyen güçlerin öldürdüğünü söyledi.

Sakık, 1993 yılında Özal ile olan diyaloğunu aktardı: “(Özal:) Şimdi size ve bize önemli görevler düşüyor. Siz Şam’a gideceksiniz, gidip ateşkes sürecini konuşacaksınız Sayın Öcalan’la. Silahları bıraksınlar, gelsinler, siyaset yapsınlar, gelsinler konuşalım” dedi. Yıl 1993, biz Şam’da bir görüşmedeyiz ve bu görüşmede ülkenin, Irak’ın Cumhurbaşkanı olan Mam Celal Talabanî var, Sayın Öcalan var, Kürt siyasetinin önemli şahsiyetleri var ve biz oradaydık. Sayın Öcalan da “Bana ne görev düşüyorsa varım, geleceğim çünkü ben Türkiyeliyim, ben sorunu Türkiye’de çözmek istiyorum” dedi ama döndük, geldik, ne oldu biliyor musunuz? Biz Şam’dayken Özal öldü, hemen Öcalan şunu söyledi: “Türkiye’de öyle bir güç var ki Özal’ı onlar öldürdü” dedi. Ben de inanıyorum buna çünkü bu topraklarda barışın olmasını istemeyen güçler var; kandan, şiddetten beslenen güçler var.”

İstanbul - Yeni Asya