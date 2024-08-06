Pahalılığı neye göre ayarlıyorsun?

TÜİK, temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Enflasyon rakamları açıklandı: TÜİK: 61.78; ENAG: 100.88

Hükümet sözcülerinin sık sık enflasyonun düşüşe geçtiği yönündeki açıklamalarına karşı vatandaşlardan Güray Şimşek, “Hükümet tabi TÜİK’in rakamlarına göre değerlendiriyor ama gerçek enflasyon TÜİK’in rakamlarının en az iki katı. Ben ENAG’ın rakamlarını baz alıyorum. Çarşıya pazara bir çıksalar görürler. Kendileri de biliyor ama tabi düşük zam vermek için ona göre talimat veriyorlar. Ben inanmıyorum. Her şey ateş pahası, ev kiraları 20-25 bin lira olmuş. İktidar değişikliği olması lazım” diye konuştu.

İsmini vermek istemeyen bir vatandaş da “Cumhurbaşkanı 50 çeşit kahvaltısına talim etsin biz de domates salatalık alabilirsek ona talim edelim. Parmağında bir alyansla geldi, o alyans yeter ona. Gerisini nereden almış, kimin malını almış? İnsanların yediği kuru ekmeğe bile gözünü diken devletten devlet olmaz” dedi. Mustafa Eren ise “O enflasyona göre emekli maaşını ayarlıyorsun, hayat pahalılığını neye göre ayarlıyorsun? Hiçbir şey düşmedi ki enflasyon düşsün. Vatandaş alışveriş yapıyor, görüyor neyin ne olduğunu ne anlatırsa anlatsın onlar. Ben alıyorum 15 bin lira para burada satış yapıyorum. Bugün bir aşure yapacağız 500-600 lira. Ucuzluk diye bir şey yok, kendi hesaplarına göre ucuzluk var.”