İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "Şu an pandeminin Türkiye'deki merkezi İstanbul. Vakaların da ne yazık ki ölümlerin de merkezi İstanbul. Ben oran vermeyeyim ama yüzde 60'ın üzerindeki kısmının İstanbul'a ait olduğunu düşünüyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk TV'de gazeteci Ayşenur Arslan'ın sorularını yanıtladı.

Burada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldıkları önlemleri ve yaptıkları çalışmaları anlatan İmamoğlu, "Şu an pandeminin Türkiye'deki merkezi İstanbul. Vakaların da ne yazık ki ölümlerin de, Allah rahmet eylesin tüm kayıplarımıza, merkezi İstanbul. Ben oran vermeyeyim ama yüzde 60'ın üzerindeki kısmının İstanbul'a ait olduğunu düşünüyoruz" dedi.

İmamoğlu, Arslan'ın "Siz bütün rakamları il il biliyor musunuz?" sorusuna "İl il bilme şansına sahip değiliz. İstanbul'da da biz bazı vefat haberlerine sahibiz, ama bunların bir kısmının korona olup olmadığı daha sonra eklendiği için net bir sayıya sahip değiliz" yanıtını verdi.

Bu konudaki açıklamaların Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldığını ifade eden İmamoğlu şöyle devam etti:

"Sağlık Bakanlığı'nın yapmasını anormal karşılamıyorum. Biz başka bir kaynaktan takip ediyoruz ama biz biraz geriden geliyoruz. Tek elden bilgi paylaşımını doğru buluyorum ancak benim tespitim başka bir yönde."

İmamoğlu, sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi gerektiği görüşünü bugün de tekrarladı ve şunları söyledi:

"Büyük bir seferberliktir. ​İstanbul'da acilen sokağa çıkma yasağı ilan edilmelidir ve İstanbul'la ilgili ben böyle 1 milyon 100 bin toplu taşıma yolculuğu, E-5'in yolların, özel trafikle dolu olduğu bir dönemin yaşanmasını istemiyorum. Evet, bedellerini ekonomik tedbirlerini konuşuruz. Ama bugünün de manşeti, dün gibi, biz sokağa çıkma yasağının İstanbul'a uygulanması gerektiğini düşünüyoruz."