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20 TEMMUZ 2021 SALI - YIL: 52

Pandemisiz bayramlara kavuşmak duasıyla

20 Temmuz 2021, Salı 00:01
İSLAM ÂLEMİ BU YIL da PANDEMİNİN GÖLGESİNDE BİR BAYRAMI DAHA İDRAK EDERKEN; DUALAR SAĞLIKLI, HUZURLU VE BARIŞ İÇİNDE YAŞAMAK İÇİN EDİLİYOR.

ELLER DUAYA KALKTI

Savaş, zulüm, terör, açlık ve pandemi sebebiyle büyük sıkıntılar yaşanan İslam Âlemi’nde eller, bayramın, Müslümanların ve insanlığın bu sıkıntılardan kurtuluşuna, barış, adalet ve huzuruna vesile olması için duaya kaldırıldı.

TEDBİRLERE DİKKAT EDELİM

KORONAVİRÜS salgını sebebiyle son iki yıldır sevdiklerimizden uzak kalmak zorunda kaldığımız bayramların bu bayramla son bulması dilenirken, pandeminin sona ermediği, maske ve mesafe ve temizlik kurallarına uymanın önemine dikkat çekildi.

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Pandemisiz bayramlara kavuşmak duasıyla

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu Kurban Bayramının pandemi etkilerinin olduğu son bayram olmasını umut ediyor, ülkemizin sağlıklı ve huzurlu günlere eriştiği bir bayram diliyorum” dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kurban Bayramı vesilesi ile yazılı bir mesaj yayınladı. Palandöken, “Birlik, beraberlik ve dayanışmanın en yoğun yaşandığı özel gün ve bayramlarda son 2 yıldır sevdiklerimizden uzakta, evlerimizde kaldık. Bu Kurban Bayramının pandemi etkilerinin olduğu son bayram olmasını umut ediyor, tüm esnaf ve sanatkârımızın kazancının bereketlenerek arttığı, ülkemizin sağlıklı ve huzurlu günlere eriştiği bir bayram diliyorum. Bir sonraki bayrama huzurla erişmek için kurban kesiminde bıçaklara, yollarda trafik kurallarına, kalabalık ortamlarda sosyal mesafemize dikkat edelim” ifadelerini kullandı.

AHMET TERZİ - ANKARA

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Eski güzel günlere ulaşmak istiyoruz

Hak-İş Konfederasyonu bütün vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutladı. Muhtaç, çocuk, kimsesiz, yoksul ve yaşlılar ile gaziler ve şehit aileleri başta olmak üzere bayramı buruk geçirenlerin unutulmaması temenni edilen açıklamada şöyle denildi:  “Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında geçici süreliğine de olsa bayram geleneklerimiz değişse de hükümetimizin ve devletimizin belirlediği kurallara uyarak salgının üstesinden gelebileceğimize ve eski güzel günlere ulaşabileceğimize inanıyoruz. Terörün, savaşların ve insanlık dışı bütün uygulamaların artık sona ermesini, mübarek Kurban Bayramı’nı dünyanın dört bir yanında yaşayan Müslüman kardeşlerimizin gerçek bir bayram havasında kutlamasını temenni ediyoruz”

Ankara - Fatih Karagöz

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Gürsel Baran: Birlik ve beraberlik içinde yapılmalı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Baran mesajında, “Bu çarkın bir dişlisindeki sıkıntının tüm ekonomiye zor günler yaşatacağı akıldan çıkarılmamalı. Toplumun tümünü etkileyen pandemiyle mücadele yine aynı şekilde toplumun bütünüyle birlik ve beraberlik içinde yapılmalı. Bayramlarda sevdiklerimizi kucaklamayı elbette özledik, ancak kendi sağlığımız, ailemizin ve sevdiklerimizin sağlığı ve toplumsal sağlık, iyilik için ve ticarette çarkların kesintiye uğramaması için bu bayram da aşı, maske, mesafe ve temizliğe dikkat edelim. Bu özen içerisinde sosyal hayata karışıp, ticari hayatımıza destek olalım.” Ankara - aa

 

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