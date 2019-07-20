"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 TEMMUZ 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Parmak izi ile giriş yapılan spor salonlarına 'uygulamayı durdurun' uyarısı

20 Temmuz 2019, Cumartesi 12:03
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, üyeleri parmak izi veya avuç içi taramayla giriş yapan spor salonlarının, bu uygulamalarını "hemen durdurmaları" konusunda uyarılmasını kararlaştırdı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, parmak izi veya avuç içi tarama ile giriş yapılan spor salonlarının, biyometrik veri işleme kapsamındaki bu uygulamalarını "hemen durdurmaları" konusunda uyarılmasına karar verdi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, üyelerinin giriş-çıkışının kontrolünde parmak izi veya avuç içi okutma sistemi kullanan iki spor salonu hakkında, bu bilgilerin güvenli şekilde muhafaza edilmediği şüphesiyle yapılan ihbar ve şikayetleri inceledi.

İnceleme sonucu alınan kararda, el ve parmak izi taranması işleminin biyometrik veri işleme faaliyeti kapsamında bulunduğu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda biyometrik verilerin özel nitelikli kişisel veri olarak belirlendiği ifade edildi.

Biyometrik verilerin işlenmesi için ya ilgilinin açık rızasının bulunması ya da kanunlarda öngörülmesi gerektiği belirtilen kararda, işleme şartının mevcut olması halinde ise verilerin amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmesi gerektiği aktarıldı.

Kararda, spor salonlarında giriş-çıkış kontrolü amacıyla el ve parmak izinin işlenmesi için ilgili kişilerden "açık rızalarının" alınması gerektiği belirtildi.

Açık rızanın Kanunda "belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza" şeklinde tanımlandığına işaret edilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Açık rızanın geçerli olması için kişinin özgür bir şekilde rıza gösterebilmesi, neye rıza gösterdiğini bilmesi, sadece konu üzerinde değil aynı zamanda rızasının sonuçları üzerinde de tam bilgi sahibi olması, bilgilendirmenin veri işlemeyle ilgili bütün konularda açık, anlaşılır biçimde ve veri işlemeden önce gerçekleştirilmesi, kişinin yaptığı davranışın bilincinde olması ve kendi kararı olması gerekmektedir. Aksi durumda kişinin iradesini sakatlayacak cebir, tehdit, hata ve hile gibi haller varsa açık rızadan söz edilemeyecektir.

Bu nedenle Kurul tarafından; spor salonuna girişin alternatif yollarla sağlanması mümkünken biyometrik veri alınmasının Kanunun 'işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma' ilkesine aykırı olduğu; biyometrik verilerin açık rızayla işlenmesinin Kanunun 'işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma' ilkesine aykırılık taşıdığı ve bu amaçla biyometrik verilerin işlenemeyeceği, biyometrik verilerinin işlenmesi için ilgili kişilerin açık rızalarının alınması yoluna gidilmekle birlikte açık rıza verilmemesi durumunda hizmetten yararlanamadıkları dikkate alındığında üyelerden alındığı düşünülen rızanın açık rıza sayılamayacağı değerlendirilmiştir."

Kararda, parmak izi veya avuç içi tarama ile hizmet veren veri sorumlularına (şirket sorumluları) bu faaliyetlerini "hemen durdurmaları" uyarısında bulunulması kararlaştırıldı.

AA

Etiketler: kişisel veri, güvenlik, kanun, parmak izi
Okunma Sayısı: 133
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 45. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

    Terörden arananlar listesindeki 2 terörist Tunceli'de etkisiz hale getirildi

    Esad rejimi Han Şeyhun bölgesine iki günde yüzlerce saldırı düzenledi

    Yumurta üreticileri devletten kesime teşvik desteği bekliyor

    ABD körfez bölgesinde askeri operasyon yapacak

    Taksicilere denetim: Bin 551 taksi şoförüne ceza kesildi

    Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

    İngiltere: İran'ın gemilerimize el koyması kabul edilemez

    Suudi Arabistan Amerikan kuvvetlerinin ülkeye girişine onay verdi

    Megafon diplomasisinden vazgeçin

    Demokrasi ve hukuktan uzaklaşmak ekonomiyi bozdu

    İnsan eli dünyayı kirletti

    Şaşırtıcı S-400 yorumu

    EYT'lilerin sesini duyan var mı?

    İran bir İngiliz tankerine el koydu

    Trump: İHA'yı düşürdüğümüzden eminiz

    İran düşürüldüğü iddia edilen İHA'nın görüntüsünü yayınladı

    Bulgaristan ABD'den F-16 alıyor

    Davutoğlu ile röportaj yapan gazetecilerin programına son verildi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hastalık hastası olmayın
    Süleyman KÖSMENE

    Dine karşı din mi dedin?
    Genel

    Megafon diplomasisinden vazgeçin
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Denetimde de Meclis devredışı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Devlet dediğin şuraya dayanır!
    Yasemin YAŞAR

    Olmadığın gibi görünmek
    Risale-i Nur'dan

    Sû-i zan içtimaîyatı zedeler
    Ali FERŞADOĞLU

    Kemalizm, aldatarak iş görür
    Kübra ÖRNEK

    Kahraman bir yürek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.