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28 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Patlama, ABD’ye “kal” demektir

28 Ağustos 2021, Cumartesi
Gazeteci ve yazar Fehmi Koru, Afganistan’da yaşanan patlama ile ilgili, “ABD’ye, “Gitme, burada kal” mesajı yerine de geçecek büyük patlama hangi aklın eseridir?” diye sordu.

Gazeteci yazar Fehmi Koru, “Patlama ABD’ye “kal”, Taliban’a “Ortağınım, bunu unutma” mesajıdır” başlıklı bir yazı kaleme aldı. https://fehmikoru.com’da yayınlanan yazısında Koru, “Askerlerini ve bir miktar işbirlikçilerini Taliban’la anlaşılan son gün olan 31 Ağustos’a kadar Afganistan’dan çekmeye çabalayan ABD’ye, “Gitme, burada kal” mesajı yerine de geçecek büyük patlama hangi aklın eseridir? Kabil Havalimanı yakınlarında patlayan bombalı saldırıda 13’ü Amerikan askeri, 60’ı Afgan olmak üzere 73 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda da yaralı var. Saldırıyı ‘ISIS-K’ örgütünün gerçekleştirdiği sanılıyor. Örgüt eylemi üstlendi” dedi.

Acımasız olduklarını ispat ettiler

“Şiddete bulaşmış ve bunu ideolojilerinin bir parçası ve propaganda aracı olarak kullanmakta olan örgütler ‘düşman’ belledikleri gruplar, örgütler, milletler ve devletleri hedef alan eylemlerle varlıklarını sürdürürler” diyen Koru, şu şekilde devam etti: “Eylemler onların can suyudur. Ne kadar kanlı ve dehşetengiz olursa o kadar ses getiren eylemler… IŞİD/DEAŞ’ın Irak’ta ilk baş gösterdiği dönemde ellerinde rehin tuttukları gazeteciler ile sivil toplum örgütü mensuplarını can yayında infaz etmelerinin sebebi de buydu. Acımasız olduklarını dünya-aleme -daha çok da etkileyip yanlarına çekmek istedikleri kitlelere- ispat etmiş oldular. Horasan’da -yani Afganistan’da- yerleşik olduğunu isminin önüne koyduğu harfle ilân eden örgüt de bir yandan ABD’ye “Gitme, kal” mesajı verir ve onu yine bölgede tutmaya çalışırken, bir yandan da ABD’nin olmayacağı bir ortamda kendisinin varlığının da tanınması gerektiğini ülkenin yeni yöneticilerine hatırlatıyor.”

Eylem ABD için sürpriz değil

IŞİD/DAEŞ-K’nın bu eylemiyle Taliban’dan yönetimde ortaklık talep ettiğini söyleyen Koru, “Gerçekten yumuşama, eski tavırlarından vazgeçme niyetleri var olsa bile -ki ben bu kanaatte değilim- IŞİD-K’nın rahatlıkla terör eylemi sahneye koyabildiği ülkede Taliban bu niyetini hayata geçiremez. Biden’in son haftalarda verdiği beyanatlardan ve askerlerini bir an önce oradan çekme çabasından patlamanın tam olduğu yerde ABD’nin bir eylem beklediği anlaşılıyor. Eylem Amerikalılar için sürpriz değil. Biliyorlardı engelleyemediler. Veya biliyorlardı, olmasına izin verdiler. 20 yıl boyunca beş bine yakın askerinin cenazesinin kalktığı ülkeden aniden çekilmesinin sebebini anlatmakta zorlanıyordu Joe Biden; bu eylem ona güçlü bir gerekçe sağlamış oldu. Bizler de eylemin meydana geldiği yerin güvenliğini Türk askerlerinin üstlenmesinin yanlışlığını bu vesileyle öğrenmiş olduk” dedi.

 

 

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