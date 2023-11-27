Pençe-Kilit’te 3 askerimiz şehit oldu ve 2 askerimiz yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 askerin şehit olduğunu ve 2 askerin yaralandığını bildirdi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış, Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz ve Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş için Şırnak’ta tören düzenlendi. 23. Piyade Tümen Komutanlığında gerçekleştirilen törende, şehitler Çalış, Gündüz ve Kızıltaş’ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu, şehitlerin öz geçmişleri okundu. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftü Yardımcısı İbrahim Sancar’ın okuduğu duanın ardından şehitlerin cenazesi, ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’na götürüldü. Şehit Necdet Çalış’ın naaşı Adana’ya, Emrah Gündüz’ün cenazesi Erzincan’a, Fevzi Kızıltaş’ın naaşı ise Şanlıurfa’ya hava yolu ile uğurlandı. AA

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