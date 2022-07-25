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26 TEMMUZ 2022 SALI - YIL: 53

Pençe-Yıldırım bölgesinde 1 asker ve 4 güvenlik korucusu şehit oldu

25 Temmuz 2022, Pazartesi 19:00
Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında, Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan ile güvenlik korucuları Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir, Veysi Sebik'in şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 25 Temmuz'da Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu Nişan'ın şehit olduğu belirtildi.

 

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

 

İçişleri Bakanı Soylu: 4 güvenlik korucusu şehit oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Yıldırım Harekatında, teröristlerin saldırısı sonucu, kahraman askerimiz Remzi Nişan ile kahraman güvenlik korucularımız Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir, Veysi Sebik şehit düştüler. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Şehit Remzi Nişan'ın Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi

Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın, Mersin'in Erdemli ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

Kaymakam Avni Kula ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Erhan Erdoğan, şehadet haberini Çeşmeli Mahallesi'nde yaşayan baba Halis Nişan'a bildirdi.

Haberin ardından evin önüne taziye çadırı kuruldu, çevreye de Türk bayrakları asıldı.

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da ziyaret ettiği şehit babasına başsağlığı diledi.

Evli olduğu öğrenilen Nişan'ın cenazesinin, yarın Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan ve 4 güvenlik korucusuna rahmet diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Remzi Nişan ile korucularımız Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir ve Veysi Sebik'e Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

 

AA

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