PKK'nın askeri kanadında etkisiz hale getirilen 'sözde' en üst düzey terörist

Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladığı "Sofi Nurettin" kod adlı terörist Halef El Muhammed'in, bugüne kadar PKK/KCK'nın askeri kanadında etkisiz hale getirilen "sözde" en üst düzey terörist olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı ve Interpol tarafıfndan kırmızı bültenle aranan PKK merkez komitesi ve HPG askeri konsey üyesi Halef El Muhammed, 8 Mayıs'ta Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından koordineli gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden olan ve Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı kategori"de bulunan Murat Karayılan ile Halk Savunma Merkezi (HSM) Merkez Karargahı yürütmesinde yer alan teröristin, bugüne kadar örgütün askeri kanadında etkisiz hale getirilen en üst düzeydeki terörist olduğu belirtildi.

YPG Suriye genel sorumlusu olduğu 2015-2020 yıllarında, Suriye'den Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen tüm silahlı eylem ve faaliyetlerin en tepedeki yöneticisi olan Halef El Muhammed, son olarak şubat ayında Gara'da gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 operasyonu sırasında TSK'ye karşı eylemleri komuta etmiş ve 13 masum vatandaşın şehit edilmesi talimatını vermişti.

Özel ekip kuruldu

Suriye Genel Sorumlusu olarak Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları sırasında TSK'ye karşı yürütülen faaliyetleri yöneten Halef El Muhammed, örgüt için hezimete dönüşen harekatlardan sonra bir süre çalışmalarını gözlerden uzak yürüttü. İntikal eden istihbarat raporları doğrultusunda analistler, teröristin Suriye'den ayrıldığı kanaatine vardı. Bunun üzerine Halef El Muhammed'in yerinin tespit edilmesi ve etkisiz hale getirilmesi amacıyla özel ekip kuruldu.

Teröristin yerinin belirlenmesi amacıyla Suriye'de yaşayan ailesi ve yakınlarını kıskaca alan MİT, sahadan intikal eden her türlü istihbari bilgiyi de analiz ederek, teröristin Irak alanına geçtiğini tespit etti.

Yürütülen çalışmalarda ayrıca, PKK ile YPG arasındaki organik bağın dünya kamuoyundan gizlenmesi için YPG Suriye sorumluluğu görevinde bulunan teröristin, Irak alanına geçişinin örgüt tarafından saklı tutulduğu belirlendi.

Bunun üzerine kurulan özel ekip, Halef El Muhammed'in yeni görevi ve Irak'ta bulunduğu yerin belirlenmesi için öncelikle profil çalışması yürüttü. Çalışmalarda, teröristin geçmiş dönemde aldığı görevler, kişilik özellikleri, üst düzey örgüt mensupları arasındaki güç mücadeleleri gibi pek çok faktör göz önünde bulunduruldu.

Profil çalışmasının sonuçları ve sahadan intikal eden bilgiler doğrultusunda, Halef El Muhammed'in, Gara alanında Murat Karayılan ile sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Halef El Muhammed, MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından koordineli gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Yerel muhataplar da doğruladı

Halef el Muhammed'in etkisiz hale getirildiği MİT'in Irak'taki yerel ağı tarafından doğrulanırken, operasyonun örgütün üst düzey yöneticileri arasında büyük korkuya neden olduğu öğrenildi.

MİT'in Irak'taki yerel ağı tarafından ayrıca, teröristin, hem örgütün üst yöneticileri arasında hem de genç kadrolar üzerinde önemli ağırlığının bulunduğunun altı çizilerek, öldürülmesinin, örgütteki çözülmeyi hızlandıracağı için mümkün olduğunca gizli tutulmaya çalışıldığı ifade edildi.

Terörist Halef El Muhammed'in etkisiz hale getirilmesinin yarattığı korku, teslim olan örgüt mensuplarının ifadelerine de yansıdı. MİT tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrasında teslim olan bir örgüt mensubu, Halef El Muhammed'in etkisiz hale getirildiğinin kadrolar arasında bir dedikodu şeklinde kulaktan kulağa dolaştığını belirtti. Halef El Muhammed'in etkisiz hale getirildiğinin örgüt tarafından resmi olarak ilan edilmediğini ifade eden terörist, "böyle bir ismin bile etkisiz hale getirildiği bir ortamda, genç kadroların kendi hayatlarını kurtarmak için teslim olmaktan başka çare bulamadığını" söyledi.

Murat Karayılan'ın akıl hocasıydı

Terör örgütüne 1990'da katılan Halef El Muhammed, 1995'te Van/Başkale kırsalında grup sorumluluğu, 2007'ye kadar Hakkari-Yüksekova-Şırnak sorumluluğu, 2007'den sonra ise Diyarbakır sorumluluğu görevlerini üstlenmişti.

2009'da, halihazırda Murat Karayılan'ın yönettiği örgütün askeri kanadı HPG'nin başına getirilen Halef El Muhammed, bu görevi sırasında, kamu binaları ve yöneticiliklerinin ele geçirilmesini hedefleyen Beytüşşebap baskını gibi çok sayıda eylemi yönetmişti.

HPG sorumluluğu görevini 2013'te Murat Karayılan'a devrederek, bölücü ve yıkıcı faaliyetlerini Suriye alanına taşıyan Halef El Muhammed, 2015-2020 yılları arasında PKK/KCK-PYD/YPG Suriye genel sorumlusu oldu. Etkisiz hale getirilen teröristin Murat Karayılan'ın "akıl hocası" olduğu da belirtildi.

Suriye genel sorumlusu olarak Suriye sınır hattından Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen tüm silahlı eylem ve faaliyetlerin en tepedeki yöneticisi konumunda bulunan Halef El Muhammed, Suriye'de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında güvenlik güçlerine karşı silahlı faaliyetleri yönetti.

Örgüt açısından yıkıcı etkileri olacak

Güvenlik kaynaklarınca, MİT'in sahadan topladığı istihbari bilgiler doğrultusunda gerçekleştirdiği operasyonun, örgüt üzerinde kalıcı ve yıkıcı etkileri olacağı belirtiliyor.

PKK/KCK yönetimince Irak'ta bulunduğu gizlenmeye çalışılan, YPG Suriye genel sorumluluğu görevini de yürüten Halef El Muhammed'in, Irak alanında faaliyet gösterirken etkisiz hale getirilmesinin, "PYD/YPG'nin, PKK/KCK terör örgütünün Suriye kolu" olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koyduğu ifade ediliyor.

Öte yandan, Murat Karayılan ile örgütün silahlı kadrolarını yöneten ve örgüt içinde ağırlığı bulunan Halef El Muhammed'in eksikliğinin, örgüt üst düzey yöneticileri arasında güç mücadelesini tırmandırarak, üst düzey kadrolar arasında kırılmalara neden olacağı değerlendiriliyor.

MİT'in sınır ötesinde örgüte yönelik istihbari ve operasyonel çalışmalarının, "en üst düzeyden alt düzeye kadar tüm kadrolar için ne olursa olsun adaletin bir gün tecelli edeceğine dair kuvvetli bir mesaj verdiği" vurgulanıyor.

HDP'lilerle çekilmiş fotoğrafı da ortaya çıktı

Halef El Muhammed'in, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'le çekilmiş fotoğrafı da ortaya çıktı.

Fotoğrafta ayrıca Murat Karayılan, Fehman Hüseyin, Sabri Ok, Cemil Bayık ve Duran Kalkan gibi terör örgütünün "sözde" üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu görülüyor.