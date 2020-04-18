"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 NİSAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Prof. Ateş Kara: Vaka sayılarında azalma olduğunu söylemek için henüz erken

18 Nisan 2020, Cumartesi 14:03
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye’de Koronavirüs vaka sayılarında azalma olduğunu söylemek için erken olduğunu belirterek “Yeni tanı konan vaka sayısında azalma var, bu aslında iyiye işaret. Ama daha azalıyor demek için süre çok kısa. Bir veya iki gün daha azalmayla devam ederse o zaman diyebiliriz ki vaka sayılarımızda bir plato başladı” yorumunu yaptı.

Türkiye’nin tedavide iyi bir konumda olduğunu belirten Kara, “Avrupa’da maddi olanaklar ve teknoloji açısından bizden iyi durumda ülkeler var. Ama sağlık personelimiz eğitim ve bilgi birikimi açısından tartışılmaz Avrupa’nın en iyisi. Bunu da Cumhuriyet sonrası tıp eğitimine borçluyuz” dedi.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi de olan Kara, ülkemizde Koronavirüs'e bağlı ölüm oranının Avrupa’ya göre oldukça iyi olduğunu belirterek “Mesela İtalya’da bu rakam neredeyse 12’lerde, Fransa’ya baktığımıza 6’ların üzerinde, İspanya’da 10’a yakın, ABD’de 5. Yani ABD 100 kişiden 4 veya 5 kişiyi kaybediyor. Türkiye’de bu rakam 2.1 civarında. Bu iyi bir rakam” diye konuştu.

Türkiye’nin yatak sayısı olarak da iyi ülkeler arasında geldiğini anımsatan Prof. Dr. Ateş Kara, “Yatağınız olabilir ama orada size destek verecek elemanınız iyi değilse bunun bir anlamı olmaz. Türkiye yoğun bakım yatağı sayısı yüksek ülkelerden birisi. Yoğun bakımdaki yetişmiş ekibin iyi olması da buraya giren hastaların yoğun bakımdan çıkabilmelerini sağlıyor” dedi.

"Bir aşının 2021’den önce gelmesi çok iyimser bir bakış"

“İlaç belki daha erken bulunabilir, üzerinde çok çalışılıyor ama etkili ve kesin koruyuculuğunun olduğunu söyleyebileceğimiz bir aşının 2021’den önce gelmesi çok iyimser bir bakış” diyen Kara, yurttaşlara şu önerilerde bulundu: “Bir ilacımız da olsa bugün için halen ve halen en etkili yöntem sosyal izolasyon, maskeyi gerektiğinde kullanmamız ve el yıkamamız. Bağışıklık sisteminin normal çalışmasını, fonksiyonunu iyi görmesini sağlamak için üç faktör var. Dengeli beslenme, düzenli uyku ve kısa süreli de olsa gün içinde 30 dakikalık yürüyüş.”

Etiketler: Ateş Kara, vaka sayısı, azalma
Okunma Sayısı: 214
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sosyal izolasyon, küresel ısınmayı yavaşlatabilir

    47 mülteci çocuk Yunanistan'dan Almanya'ya ulaştı

    Galata Kulesi müze kule haline gelecek

    Doğu Kudüs'te koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti

    İspanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 20 bini geçti

    'Tedbirler gevşerse ikinci dalga gelebilir'

    Prof. Ateş Kara: Vaka sayılarında azalma olduğunu söylemek için henüz erken

    İran, kredi istedi

    DSÖ'den antikor uyarısı

    Belçika'da koronavirüs vaka sayısı 37 bini aştı

    LC Waikiki haftada 40 milyon maske üretiyor

    Moskova'da tüm solunum yolu vakaları şüpheli olarak değerlendirilecek

    İngiltere Sağlık Bakanlığı: Türkiye'den 250 bin adet koruyucu ekipman getirildi

    Benzine ve motorine zam

    Japonya'da 6.7 büyüklüğünde deprem oldu

    Milletvekilleri arasında pozitif vaka olmadığı açıklandı

    Trump: Ölü sayısı beklentimiz 60-65 bin

    Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı: Bir haftadır bizdeki hasta sayıları stabil

    Myanmar'da 25 bin mahkuma af

    'Kapanan şirket sayısı artıyor'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Adaletsizlikten nefes alamaz hâle geldik
    Genel

    Hukukî hatalar bilinçli yapılıyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Terör iftirası ve “siyasî” yargı
    H. Muharrem OKUR

    İnfaz Kanunu çıktı
    Cevher İLHAN

    Yine siyasî hesâplarla...
    Faruk ÇAKIR

    Başgil gibi hukukçular lâzım
    Mehmet ÇETİN

    Canlı (on-line) dersler devam ederken
    Risale-i Nur'dan

    Batı medeniyeti israf ile beşeri hasta etti
    Ahmet BATTAL

    Başgil, Hür Fikirler ve yargı bağımsızlığı
    Genel

    30 büyükşehirle Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması başladı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.