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16 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Prof. Dr. Haluk Savaş’a valilikten cevap: Biz size döneceğiz

15 Mayıs 2019, Çarşamba 19:38
Kanser tedavisi için yurt dışına gitmek isteyen ancak KHK ile ihraç edildiği için pasaportuna el koyulan Prof. Dr. Haluk Savaş, mahkemenin hakkında verdiği beraat ve yurt dışı yasağının kaldırılması kararına rağmen pasaportunu alamıyor.

Kanser hastası profesöre pasaport zulmü

Sosyal medyada yükselen tepkinin ardından gece yarısı Adana Valiliği tarafından çağrılan Savaş, görüşme sonrasında “bir kez daha hayal kırıklığına uğradığını” söylüyor. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü’nde akademisyenken ihraç edilen ve pasaportuna tahkik koyulan Savaş’ın kanseri ihraç edildikten sonra başladı ve bütün tedavilere rağmen iki kez nüksetti. Savaş bunun üzerine tedavisine yurt dışında devam etmeye karar verdi. Yavaş hakkındaki mahkeme kararına göre yurt dışına çıkış yasağı bulunmuyor. Savaş, pasaportu elinden alındığı için Türkiye’den yasa dışı yollardan çıkmaya çalışan insanları hatırlatıyor ve ‘Ben bunu yapmayacağım’ diyor.

 

İdare kötülükte ısrar ediyor

BBC Türkçe’ye konuşan Savaş, medyadaki desteğin ardından Valilik yetkililerinin kendisiyle iletişime geçtiğini ve ek evraklar istediklerini söylüyor: “Gündüz konuştuğum memur bey beni aradı, nüfus müdürü de yanındaydı. ‘Belki olumlu gelişmeler olabileceğini, valilikte olduklarını’ söylediler ve benden bazı belgeler istediler. Ben de gece 12’de eşimle beraber valiliğe gittim. Devlet kendine göre bir kriz masası oluşturmuş gibi düşündüm, açıkçası sevindim ve ‘devlet yanlışından dönebilir’ gibi bir düşünceye kapıldım.” “Vali beyin de olayı takip ettiğini söylediler ancak orada geçirdiğim süre içinde atmosferden ve ilgililerin ifadelerinden çıkardığım şey, bu sürecin olumlu sonuçlanmayacağı oldu.” “Nitekim bugün itibariyle CHP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Hanımın girişimleriyle Nüfus İdaresi Genel Müdürlüğü ile de temas etmişler, oradan da olumsuz cevap gelebileceği yönünde bir bilgiye ulaştık. Aslında yasal bir engel yok, idare bu karardan dönebilir, ama engellemeleri tamamen hukuk dışı ve idarenin kötülükte ısrarı anlamına geliyor.”

Etiketler: haluk savaş
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