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16 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Kanser hastası profesöre pasaport zulmü

14 Mayıs 2019, Salı 17:18
Kanun hükmünde kararname (KHK) ile Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü’ndeki görevinden ihraç edilen ve kanser tedavisi için yurt dışına gitmek isteyen psikiyatri uzmanı Prof. Dr. Haluk Savaş’a pasaport verilmedi.

Savaş, yaşadıklarını Twitter hesabından paylaştı. Mahkemenin beraat kararı verdiğini ve yurt dışına çıkış yasağını kaldırıldığı belirten Savaş, kararı bildirmesine rağmen kendisine pasaport verilemeyeceğini söylendiğini aktardı. Savaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; “Adana Valiliği’ndeydim; pasaport için önce tahditlerin sorgulandığı odaya girdim. Memura KHK’lı olduğumu, yargılanıp beraat ettiğimi, mahkemenin yurt dışı yasağımı kaldırdığını, iki kez tekrar etmiş kanser hastası olup yurt dışında tedavi olmak istediğimi belirttim. Memur bilgisayardan baktı KHK ile kamudan ihraç olduğumdan KHK ile pasaportumun iptal olduğunu bu nedenle pasaport çıkaramayacaklarını belirtti. Yani mahkemenin benim yurt dışına çıkış yasağımı kaldırması hiçbir anlam ifade etmiyor. KHK bizi yurt içinde ölmeye mahkum ediyor.”

Ortalama beklenen ömrüm 39 ay, 30 ayı geçti

Bu durumu kanser raporlarıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yazması önerilen Savaş, “Benim ortalama beklenen ömrüm 39 ay, bunun 30 ayı geçti ‘geri kalan’ 9 ayı devletin çeşitli birimleri ile ‘yazışarak’ geçireceğiz anlaşılan. Sağ kalırsam, önce CİMER’e, başarılı olamazsam idari mahkemeye, başarılı olamazsam bölge idare mahkemesine, başarılı olamazsam Danıştay’a, başarılı olamazsam, AYM’ye, başarılı olamazsam AİHM’e başvuracağım. TR’de ceberrut devletle uğraşmak mı daha zor yoksa azraille mi bilemedim?” dedi. Savaş’ın paylaşımı gece boyunca twitter gündeminde kaldı. 

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