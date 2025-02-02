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2 ŞUBAT 2025 PAZAR - YIL: 55

Prof. Dr. Kenan Taştan vefat etti

02 Şubat 2025, Pazar 13:41
Tıp doktoru ve yazar Prof. Dr. Kenan Taştan tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

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Yeni Asya Neşriyatta yayınlanan “Yitik Hayatlar” kitabının da yazarı olan Prof. Dr. Kenan Taştan bypass ameliyatı olmuştu.

Akciğerinde de sönme olan Taştan’ın tedavisi Gaziantep Tıp Fakültesi yoğun bakım ünitesinde devam ediyordu. Bu vesile ile yazarımız Kenan Taştan’a Allah’tan rahmet diler, ailesine taziyelerimizi sunarız.

Kenan Taştan kimdir?

1968 yılında İskenderun’da doğdu. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Uzmanlığını Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde yaptı ve Aile Hekimliği dalında uzman oldu.

Hipnoz alanında Türkiye’de ilk ve halen tek olan yüksek lisans ve doktora programını Atatürk Üniversitesinde açtı.

Vefatından önce Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalında Profesör Doktor olarak çalışmaktaydı.

Nurseza Parlakoğlu - Muş

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