Prof. Dr. Kenan Taştan vefat etti

Tıp doktoru ve yazar Prof. Dr. Kenan Taştan tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Risale-i Nurları anlamaya çalışıyorum
Doç. Dr. Kenan Taştan: Hastalıklar görevli birer memurdur
Terapistler sosyal yaralarla uğraşır
Sosyal medya sadece çocukların problemi değil
“Zaman cemaat zamanı”
Uzm. Dr. Kenan Taştan ile röportaj: Şahsın bozulduğu yerde aile bozulur
Küçük kızı vefat eden bir annenin, Bediüzzaman'ın Çocuk Taziyenamesiyle yeniden doğması
Yeni Asya Neşriyatta yayınlanan “Yitik Hayatlar” kitabının da yazarı olan Prof. Dr. Kenan Taştan bypass ameliyatı olmuştu.
Akciğerinde de sönme olan Taştan’ın tedavisi Gaziantep Tıp Fakültesi yoğun bakım ünitesinde devam ediyordu. Bu vesile ile yazarımız Kenan Taştan’a Allah’tan rahmet diler, ailesine taziyelerimizi sunarız.
Kenan Taştan kimdir?
1968 yılında İskenderun’da doğdu. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Uzmanlığını Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde yaptı ve Aile Hekimliği dalında uzman oldu.
Hipnoz alanında Türkiye’de ilk ve halen tek olan yüksek lisans ve doktora programını Atatürk Üniversitesinde açtı.
Vefatından önce Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalında Profesör Doktor olarak çalışmaktaydı.
Nurseza Parlakoğlu - Muş