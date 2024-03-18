Rachel Corrie unutulmadı

Saldırılarda binlerce sivilin şehit edildiği Gazze Şeridi’nde Filistinli bir ailenin evinin yıkılmasını önlemeye çalışırken İsrail buldozerince ezilen ABD’li barış aktivisti Rachel Corrie’nin ölümünün üzerinden 21 yıl geçti.

Mücadelesi hafızalara kazınan barış aktivisti Rachel Corrie’nin yaşamı ve ölümü, Filistin özgürlük mücadelesinin sembolleri arasına yerleşti. “Zulüm bizdense ben bizden değilim” diyen ve Filistin topraklarında sivil bir direniş sergileyen Corrie, Filistin için hak ve adalet arayışının sesi oldu. Hayatını Filistinlilerin haklarını savunmaya adayan genç kadın, 2003 yılında Filistinlilerle dayanışma için Gazze’ye gitti. Corrie, Gazze’de yürüttüğü faaliyetler ve çektiği videolarla İsrail’in hak ihlallerinin gün yüzüne çıkmasına önemli katkılar sundu.

Turuncu ceketiyle buldozerlere direnen kadın

ABD’li aktivist, 16 Mart 2003’te turuncu renkli ceketini giyerek, eline aldığı megafon ile İsrail buldozerlerine yöneldi. Amacı Refah kentinde Filistinli bir ailenin evinin yıkılmasına ve topraklarının elinden alınmasına engel olmaktı. İsrail güçleri, Filistinlilere merhamet etmediği gibi ona da acımadı. Corrie’nin ölüm haberini büyük bir şaşkınlıkla karşılayan Filistinliler, “şehit” olarak nitelendirdikleri Corrie için büyük bir cenaze töreni düzenledi.

Filistin mücadelesine adını altın harflerle yazdırdı

Corrie, İsrail buldozerleri altında kalarak öldü ancak ismi dünyanın her yerinde “iyilik öncüsü” olarak yaşıyor. Corrie’nin adına Filistinlilerin Gazze’deki dramına ışık tutan çok sayıda film çekilirken, İrlanda’dan Gazze’ye yardım götüren bir gemiye de onun ismi verilmişti.

Rachel Corrie kimdir?

ABD’nin Washington kentinde 1979’da dünyaya gelen Rachel Corrie, Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü, bir insan hakları aktivistiydi. Adı Filistin’de pek çok okul, hastane ve yeni doğmuş çocuğa verilen Rachel Corrie’nin anısına çok sayıda film yapıldı, tiyatro oyunları oynandı ve kitaplar yazıldı. Corrie’nin Filistin’den ailesine yazdığı mektuplar derlenerek, “Bırakın Tek Başıma Direneyim” başlığıyla kitap olarak yayımlandı.