"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 NİSAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Risale-i Nur’un hizmet erleri

03 Nisan 2021, Cumartesi
Tahiri Mutlu ve Mehmet Emin Birinci’yi rahmetle anıyoruz.

HABERSEYHAN ŞENTÜRK
seyhan@yeniasya.com.tr 

Tahiri Mutlu, 1900 yılında Isparta’ya bağlı Atabey ilçesinde doğdu. Babası Hüseyin Hüsnü Efendi ve annesi de Zübeyde Hanımdır. Çocukluk yılları, manevî değerler ön planda tutulan ve dinî hassasiyetleri olan bir aile ortamında geçti. Tahiri Mutlu Bediüzzaman ve diğer talebeleri gibi takibattan nasibini aldı. 1943’te Denizli ve 1948’de Afyon hapishanelerinde yattı. Ayrıca, 1958 yılında Ankara ve 1960’ta Isparta’da da hapis yattı. 

Tahiri Mutlu 1931 yılında ilçesindeki akrabaları vasıtasıyla Risâle-i Nur ile tanıştı.

Tevafuklu Kur’ân’ın basılmasına vesile olan Tahiri Mutlu Ağabey Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin son yıllarında yanında bulunmuş, hizmet tarzını yakından görüp bilen sayılı kişilerdendir. Ömrünü iman hizmetinde geçiren Tahiri Mutlu 3 Nisan 1977 tarihinde vefat etti. Vasiyetine uyularak Eyüp Sultan Mezarlığı’na defnedildi.

Mehmet Emin Birinci 

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin yakın talebe ve hizmetkârlarından Mehmet Emin Birinci, 3 Nisan 2007 tarihinde, kalp yetmezliği sebebiyle tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti. Birinci Ağabeyin cenazesi, İstanbul Fatih Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınıp Eyüp Sultan Mezarlığı’na defnedilmişti. 

1933’te Rize-Pazar Hisarlı Köyü’nde dünyaya gelen Mehmet Emin Birinci, Ankara ve İstanbul’da Risâle-i Nur Neşriyatı ile başlayan hizmet hayatını ömrünün sonuna kadar devam ettirdi. Üstad Bediüzzaman Said Nursî’yî ilk defa 1953’te İstanbul’da ziyaret etti. Öğretmenliği bırakarak Risale-i Nur hizmetine girdi.

Birinci Ağabey, bundan sonra Bediüzzaman’ı pek çok defa ziyaret etti ve Risale-i Nur’un neşir hizmetinde bulundu. Mehmet Emin Birinci, Nur Risalelerini matbaada ilk bastıranlar arasında yer aldı. Ömrünün sonuna kadar gerek yurt içinde gerek yurt dışında Nur Risalelerinin yayılması ve okunması için gayret gösterdi. İstanbul

Okunma Sayısı: 232
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'de gündem Kongre'ye yönelik 1 polisin öldüğü yeni saldırı

    Meclis iradesine gölge düştü: AKP - MHP maçı yeniden oynatmayı usul yaptı

    Tehlike çanları çalıyor

    Üretici ve market fiyat farkı 5 kat oldu

    Biden, Kongre barikatlarına saldırıyı ''şiddetli saldırı'' olarak değerlendirdi

    AYM’yi kapatmak zulüm devleti haline gelmektir

    İslam'la ilgili tepki çeken skandal ifadeleri düzeltin

    Yeni kuşak bağımsız çalışacağı iş modelleri istiyor

    Küresel salgında dünya genelinde son durum

    58 ilde sokak kısıtlaması başladı

    Türkiye'de son 24 saati

    Kısa çalışma ödeneği devam ettirilmeli

    ‘‘Çin Mallarını Boykot’’ Çağrısı

    Zincir marketler esnafı bitiriyor

    Tek bir imzanın memlekete maliyeti 531 milyar

    ABD: İsrail tek taraflı adımlardan kaçınmalı

    1 milyar insan tehlikede

    Hükümete ‘128 milyar dolar’ soruları

    'Beklenen gibi olmadı'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Fitnelere en iyi cevap: Sükût ve hizmete devam
    Ahmet BATTAL

    Boncuk boncuk terleyenler ve terletenler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Bizi hem korkuttu, hem düşündürdü!
    Genel

    Meclis iradesine gölge düştü: AKP - MHP maçı yeniden oynatmayı usul yaptı
    Faruk ÇAKIR

    Suriyeliler unutuldu mu?
    Genel

    İslam'la ilgili tepki çeken skandal ifadeleri düzeltin
    Risale-i Nur'dan

    Ey nefsim! Acaba sırf dünya için mi yaratıldın?
    Mehmet ÇETİN

    Atmasaydı’nın hayata yansımaları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.