Risale-i Nur’un hizmet erleri

Tahiri Mutlu ve Mehmet Emin Birinci’yi rahmetle anıyoruz.

HABER: SEYHAN ŞENTÜRK

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Tahiri Mutlu, 1900 yılında Isparta’ya bağlı Atabey ilçesinde doğdu. Babası Hüseyin Hüsnü Efendi ve annesi de Zübeyde Hanımdır. Çocukluk yılları, manevî değerler ön planda tutulan ve dinî hassasiyetleri olan bir aile ortamında geçti. Tahiri Mutlu Bediüzzaman ve diğer talebeleri gibi takibattan nasibini aldı. 1943’te Denizli ve 1948’de Afyon hapishanelerinde yattı. Ayrıca, 1958 yılında Ankara ve 1960’ta Isparta’da da hapis yattı.

Tahiri Mutlu 1931 yılında ilçesindeki akrabaları vasıtasıyla Risâle-i Nur ile tanıştı.

Tevafuklu Kur’ân’ın basılmasına vesile olan Tahiri Mutlu Ağabey Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin son yıllarında yanında bulunmuş, hizmet tarzını yakından görüp bilen sayılı kişilerdendir. Ömrünü iman hizmetinde geçiren Tahiri Mutlu 3 Nisan 1977 tarihinde vefat etti. Vasiyetine uyularak Eyüp Sultan Mezarlığı’na defnedildi.

Mehmet Emin Birinci

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin yakın talebe ve hizmetkârlarından Mehmet Emin Birinci, 3 Nisan 2007 tarihinde, kalp yetmezliği sebebiyle tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti. Birinci Ağabeyin cenazesi, İstanbul Fatih Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınıp Eyüp Sultan Mezarlığı’na defnedilmişti.

1933’te Rize-Pazar Hisarlı Köyü’nde dünyaya gelen Mehmet Emin Birinci, Ankara ve İstanbul’da Risâle-i Nur Neşriyatı ile başlayan hizmet hayatını ömrünün sonuna kadar devam ettirdi. Üstad Bediüzzaman Said Nursî’yî ilk defa 1953’te İstanbul’da ziyaret etti. Öğretmenliği bırakarak Risale-i Nur hizmetine girdi.

Birinci Ağabey, bundan sonra Bediüzzaman’ı pek çok defa ziyaret etti ve Risale-i Nur’un neşir hizmetinde bulundu. Mehmet Emin Birinci, Nur Risalelerini matbaada ilk bastıranlar arasında yer aldı. Ömrünün sonuna kadar gerek yurt içinde gerek yurt dışında Nur Risalelerinin yayılması ve okunması için gayret gösterdi. İstanbul