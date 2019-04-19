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RTÜK Başkanı’ndan ilginç iddia: Özgürlükte AB’nin önündeyiz

19 Nisan 2019, Cuma 19:07
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen “Görsel-İşitsel Medya ve RTÜK Vizyonu” konulu konferansta konuşan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, “Türkiye Cumhuriyeti olarak birçok konuda hükümetimizin son dönemdeki özellikle vermiş olduğu özgürlük alanıyla ilgili olarak Avrupa Birliği’nin birçok konusunda öndeyiz, özellikle yayıncılık konusunda.

Avrupa Birliği internet medyasının düzenlemesi konusundaki taslak metnini daha yeni kabul etmişler. Biz 1 sene önce bunu kabul etmişiz. Özellikle internet medyası üzerindeki denetim veya düzenleme tedbirlerini herkesten önce çok şükür biz kabul ettik ve bunun uygulamasını yapıyoruz. Yani arkadaşlar göğsünüzü gere gere şunu söyleyebilirsiniz, herhangi bir Avrupa Birliği ülkesinden öndeyiz. Özgürlükler alanında da öndeyiz. Avrupa Birliğinin kabul etmiş olduğu metinler anlamında da öndeyiz. Türkiye Cumhuriyeti olarak birçok konuda olduğu gibi yayıncılık konusunda da Avrupa Birliğinden öndeyiz” ifadelerini kullandı.

 

AA

Etiketler: RTÜK, Türkiye, medya, Avrupa
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  • ibrahim yazgan

    20.4.2019 17:21:19

    Rivayet o ki İtalyan tanklarında bir ileri dört geri vites varmış,bir ileri vitesi de düşman arkadan gelince kullanırlarmış.RTÜK başkanı da herhalde birinci vitese atmış olacak.Özgürlük bu kez arkadan gelince birinci vites gerekmiş demek ki!

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