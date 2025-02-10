“RTÜK, farklı sesleri susturma kurumu hâline geldi”

Basın Konseyi’nin medyaya yönelik artan baskılarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) “olumlu haber olmadığı algısının meydana getirildiği” gerekçesiyle üst sınırdan ceza verileceğini duyurmasına “RTÜK iktidarın farklı sesleri susturma kurumu hâline gelmiştir.

RTÜK yine ‘sansür’ istedi

“RTÜK’ü tarafsız davranmaya çağırıyoruz” Hem RTÜK’ün, hem devleti oluşturan diğer kurumların medyaya yönelik baskıları Türkiye’ye zarar vermektedir. Bu zihniyet Türkiye’yi demokratik ülkeler sınıfından koparmaktadır. Medya, Türkiye’de canı yananların, karnı doymayanların, haksızlığa uğrayanların sesini duyurmak için vardır” sözleriyle tepki gösterildi. İstanbul - Anka *** Gazetecilere gazeteciliği öğretmeye çalışmayın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in, haber bültenlerinde olumsuzlukların öne çıkarılmamasına ilişkin açıklaması ve basının ülkeye dair “olumlu gelişmeleri” yeterince vermediğine dair sözlerine tepki göstererek “RTÜK Başkanı gazetecilere gazeteciliği öğretmeye çalışmasın. Gazeteciliğin temel işlevlerinden biri, halkın gerçekleri öğrenme hakkını korumak değil midir?” diye sordu. Ankara - Anka

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