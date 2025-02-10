RTÜK yine ‘sansür’ istedi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, genel izleyici saatinde gençler ile çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimini olumsuz etkileyen yayıncı kuruluşlara, gerekli yaptırımların en üst sınırdan uygulanacağını bildirdi.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, RTÜK izleme uzmanları tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, ana haber bültenlerinde çok sayıda şiddet içeriğine yer verildiğinin ve haber sunucularının tarafsızlıktan uzak, maksatlı yorumlar yaptığının tespit edildiğini belirtti. Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “RTÜK Başkanı işi gücü bırakmış yine kanallara aba altından sopa gösteriyor. Neymiş? Olumlu haberleri görmüyorlarmış. Hangi olumlu haber? Emeklinin hâli olumlu mu? Emekçinin, işsiz milyonların hâli olumlu mu? Kanallar bunları yazmasın, söylemesin mi?” diye tepki gösterdi. Ankara - Anka

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