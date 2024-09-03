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4 EYLÜL 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

RTÜK kendisini yargı yerine koyuyor

03 Eylül 2024, Salı 17:00
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in sokak röportajları ve YouTube yayınlarına yönelik düzenleme açıklamaları, Medya Ombudsmanı ve eski RTÜK üyesi Faruk Bildirici tarafından eleştirildi.

KARAR’a konuşan Bildirici, RTÜK’ün bu alanda kanunen yetkisi olmadığını vurgulayarak, söz konusu düzenlemenin muhalefeti hedef aldığını öne sürdü. “RTÜK kendisini yargının yerine koyuyor” diyen Bildirici, bu ülkede ceza verecek yargı organların olduğuna dikkat çekti. Bildirici, “RTÜK’ün derdi sadece sokak röportajları değil, sosyal medyada yayın yapan muhalif bağımsız gazetecilerin yayınları. Bu durum, siyasi iktidarın sosyal medyadaki muhalif seslere karşı bir cezalandırma politikası olarak görülüyor” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

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