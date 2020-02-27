'Rus heyetle görüşmelerde bir noktaya kadar gelindi'

TBMM'de gazetecilerin sorularını cevaplayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus heyetle görüşmelerle ilgili, "Bir noktaya kadar geldi olaylar. Bugün yarın bunun sonuçları belli olacak. Buna göre tavrımızı ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, bu akşam ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüşeceğini açıkladı. "Bir an önce İdlib'e barışın gelmesi için gayret gösteriyoruz" Akar, "(İdlib) Cumhurbaşkanımızın talimatları açık ve net. Silahlı kuvvetler olarak, bir an önce İdlib'e barışın gelmesi için gayret gösteriyoruz." dedi. AA

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