Rusya: Türkiye topçu ateşini durdurdu

Suriye’de silâhlı muhalif gruplar İdlib eyaletinin güneyinde yer alan Neyrab’a yönelik bir operasyon başlattı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye ordusunun Rus Hava Kuvvetleri’nin hava saldırılarıyla muhalifleri püskürttüğünü duyurdu. Bakanlık yaptığı açıklamada, “Militanlar, Türk Silâhlı Kuvvetleri’nin topçu ateşi desteğiyle Suriye ordusunun savunma hatlarını delmeyi başardı” dedi. Rus RIA Novosti ajansının haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı Moskova’nın Ankara’yla temasa geçerek, silâhlı örgütlere verdiği desteği durdurmasını istediği ve bunun ardından Türkiye’nin topçu ateşini durdurduğunu bildirdi. Açıklamada ayrıca, “Silâhlı grupların, Suriye topraklarının içlerine ilerlemesini önlemek için Rus Su-25 uçaklarıyla... taarruza geçen silahlı militan gruplara yönelik hava operarsyonu düzenlendi. Bu da Suriye Silâhlı Kuvvetleri’nin gelen tüm saldırıları püskürtmesini sağladı” denildi.

Okunma Sayısı: 113

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.