S-400’ler en gereksiz alım

Savunma sanayi araştırmacısı Burak Yıldırım, S-400 alımının cumhuriyet tarihinin en gereksiz satın alımı olduğunu söyledi.

independentturkish’in haberine göre, Yıldırım, S-400’lerin alımına dair görüşlerini bildirirken, “S-400 alımı cumhuriyet tarihimizin en gereksiz satın alımıdır. Türkiye’nin hava savunma sistemine gerçekten çok büyük ihtiyacı vardır. Fransa-İtalya ile SAMP-T üretimi için protokolümüz vardı, ancak sürüncemede kaldı; bu ihtimal kızağa çekildi. SİPER gibi bir projemiz var ve ilk katmanları seri üretime geçtiler. Her açıdan zarar gördüğümüz ve teknoloji transferi içermeyen bu alım ne olursa olsun yapılmamalıydı. SİPER’e bu kadar güveniyorsak ve bu sistemi de siyasî propagandanın nesnesi yapıyorsak neden S-400 aldık?” ifadelerini kullandı. Yıldırım, ayrıca, “Benim başarı olarak gördüğüm tek şey ise izlenen politikalardan bağımsız olarak TSK kurmaylarının İHA, SİHA operasyonlarıyla ilgili olarak oluşturdukları doktrin ile bu alanda öncü role sahip olmalarıdır. TSK kurmayları oldukça yenilikçi ve yaratıcı bir yaklaşımla yeni bir çağın kapısını açtı” diye konuştu.