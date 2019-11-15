'S-400 ve F-35 için ortak mekanizma çalışmalara başladı'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD ve Türkiye arasında krize neden olan 'S-400' ve 'F-35'lerle ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı. S-400 ve F-35 için ortak mekanizmanın bugün itibarıyla çalışmalara başladığını duyuran Kalın, sürecin ABD ile ikili ilerleyeceğini ve S-400'lerin NATO sistemine entegre edilmeyeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TRT Haber'de Aysun Torun Orhan'ın sorularını yanıtladı. Kalın, S-400 ve F-35'lerle ilgili olarak yaşanan yeni bir gelişmeyi duyurdu: "ABD, 'NATO'nun burada bir rolü yok' dediler. Beyaz Saray'daki görüşmede benle O'Brien ile biz görevlendirildik. Biz S-400'leri alma kararını bir gecede vermedik. S-400 ve F-35 için ortak mekanizma bugün itibarıyla çalışmalara başladı." 'S-400'ler NATO sistemine entegre edilmeyecek' Kalın sözlerine şöyle devam etti: "S-400'ler NATO sistemine entegre edilmeyecek. Süreç ABD ile ikili ilerleyecek. Diyorlar ki 'S-400'leri elinizden çıkarmazsanız kat sayı uygularız.' Sonra dediler ki 'Türkiye'ye geldiği gün yaptırımı başlatırız.', bu aşamayı da geçtik. Şimdi 'Aktif hale getirdiğiniz takdirde' diyorlar. Geri adım söz konusu değil, Türkiye S-400'ü aktif edecek."

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