'S-400 ve F-35 için ortak mekanizma çalışmalara başladı'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD ve Türkiye arasında krize neden olan 'S-400' ve 'F-35'lerle ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı. S-400 ve F-35 için ortak mekanizmanın bugün itibarıyla çalışmalara başladığını duyuran Kalın, sürecin ABD ile ikili ilerleyeceğini ve S-400'lerin NATO sistemine entegre edilmeyeceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TRT Haber'de Aysun Torun Orhan'ın sorularını yanıtladı.
Kalın, S-400 ve F-35'lerle ilgili olarak yaşanan yeni bir gelişmeyi duyurdu:
"ABD, 'NATO'nun burada bir rolü yok' dediler. Beyaz Saray'daki görüşmede benle O'Brien ile biz görevlendirildik. Biz S-400'leri alma kararını bir gecede vermedik. S-400 ve F-35 için ortak mekanizma bugün itibarıyla çalışmalara başladı."
'S-400'ler NATO sistemine entegre edilmeyecek'
Kalın sözlerine şöyle devam etti:
"S-400'ler NATO sistemine entegre edilmeyecek. Süreç ABD ile ikili ilerleyecek. Diyorlar ki 'S-400'leri elinizden çıkarmazsanız kat sayı uygularız.' Sonra dediler ki 'Türkiye'ye geldiği gün yaptırımı başlatırız.', bu aşamayı da geçtik. Şimdi 'Aktif hale getirdiğiniz takdirde' diyorlar. Geri adım söz konusu değil, Türkiye S-400'ü aktif edecek."