Şaban Döğen’i duâlarla andık

Ömrünü Risale-i Nur hizmetinde, okuyarak, yazarak, konuşarak geçirmiş, gazetemiz yazarlarından Şaban Döğen’i vefat yıl dönümünde rahmetle yad ediyoruz.

Şaban Döğen 1974 yılında Yeni Asya’da başladığı yazarlık hayatını, 4 Kasım 2009’da, Yeni Asya yazarı olarak noktaladı. Şaban Döğen, ani rahatsızlığı dolayısıyla 29 Ekim 2009 tarihinde İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Koroner Bakım servisine yatırılmış, yoğun bakımda yaklaşık 1 hafta kaldıktan sonra aniden fenalaşması üzerine 4 Kasım sabaha karşı 01.35’de Hakk’ın rahmetine kavuşmuştu. Doktorları, vefat sebebini “aort damarı yırtılması” olarak açıklamıştı. Cenazesi 5 Kasım 2009’da memleketi Kargı’da kılınan ikindi namazını müteakip defnedilmişti.

‘Ömrünü iman ve Kur’an davası yolunda harcadı’

Yeni Asya Gazetesi’nde uzun yıllar boyu köşe yazarlığı yapan Döğen kaleme aldığı konularda Risale-i Nur hakikatlerini yorumladı. Bir süre vaizlik yapan Döğen, daha sonra Sarıkamış, Lapseki, İstanbul liselerinde din kültürü ve ahlâk bilgisi öğretmenliği yaptı. Şaban Döğen’in 40’dan fazla kitabı yayınlandı. Müslüman Bilim Adamları hakkında önemli araştırmalarda bulunan Döğen tanınmışlığına en büyük katkıyı “Müslüman İlim Öncüleri Ansiklopedisi” adlı eseriyle sağladı. 1970’li yıllardan itibaren başladığı yazı hayatını, vefatına kadar Yeni Asya gazetesinde köşe yazarı olarak sürdürmüş olan Döğen’in, makaleleri Yeni Asya, Yeni Nesil gazetelerinde ve Can Kardeş dergisinde yayımladı. Bizim Radyo’daki ‘Hayatın Tadı’ programıyla da bilinen Döğen; konferanslar, seminerler verdi. Vefatı, doktorları tarafından “Çok mütevekkil ve inançlı bir hastamızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz” şeklinde dile getirilen Döğen ömrünü iman ve Kur’ân dâvâsı yolunda harcadı. Gayret dolu bir hayat sergiledi.

‘Gülümseyen bir insan, kibar ve düzgün bir lisan’

Yeni Asya Gazetesi yazarlarından Abdil Yıldırım’ın Döğen’i tanımlayan sözleri ise şöyle, “Şaban Döğen deyince benim aklıma ilk gelen, devamlı gülümseyen bir insan, kibar ve düzgün bir lisandır. Bir de bitmek bilmeyen bir enerji, sonu gelmeyen bir gayret ve eksilmeyen bir hizmet aşkı. Konuşurken muhatabını yormayan bir ses tonuyla hitap eder, sâkin ve serinkanlı hâli ile karşısındaki insana güven verirdi”

Döğen kimdir?

1952 yılında Çorum’un Kargı ilçesinde doğdu. Ortaokulu ilçesinde, İmam-Hatip Lisesini Çorum’da bitirdi. 1974’te Erzurum Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun oldu. Beş yıl Sarıkamış Vaizliği yaptıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığına geçti. Yurdun değişik yerlerinde ortaöğretimde Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenliği yapan Döğen, 1996’da emekli oldu. Evli; ikisi kız, biri erkek üç çocuk babasıydı. İlk eseri Kur’ân’dan Tekniğe olan Döğen’in Yeni Asya’da çıkan eserleri şunlardır: Kur’ân-ı Kerîm ve Türkçe Açıklamalı Meali (heyet), Câmiü’s-Sağîr Muhtasarı, Tercüme ve Şerhi (Komisyon, 3 cilt); Dinimi Öğreniyorum, Müslüman İlim Öncüleri Ansiklopedisi (2cilt), Kur’ân’dan Tekniğe, Kur’ân’dan İcadlara, Kur’ân’dan Kâinata, Hayat Ne Güzel, Gençliğe Mesaj, Huzura Koşmak, Risâle-i Nur ve Tarikat.