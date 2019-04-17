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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Sağlık Bakanlığı hac ve umre ibadeti için enfeksiyon rehberi yayınladı

17 Nisan 2019, Çarşamba 10:18
Sağlık Bakanlığınca, hac ve umre ibadetlerini yerine getirecek vatandaşların kutsal mekanları ziyaretleri sırasında dikkat etmesi gerekenler hakkında enfeksiyon rehberi yayımlandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, hac ibadeti için her yıl 2 milyondan fazla hacı adayının, umre ibadeti için ise 8 milyondan fazla kişinin yılın farklı zamanlarında Suudi Arabistan'a seyahat ettiği hatırlatıldı. 

Hac ve umre dönemlerinde salgın riski en yüksek olan enfeksiyonların su ve gıda kaynaklı enfeksiyonlar ile solunum yolu enfeksiyonları olduğu belirtilen açıklamada, ilk kez 2012'de tanımlanan ve solunum yolu ile bulaşan MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrom-Corona Virus) hastalığının Arap Yarımadası ve özellikle Suudi Arabistan'da halen devam ettiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, ziyaretçilerin ülkelerine dönmesiyle, dünyanın farklı ülkelerinde de MERS-CoV vakaları görülebildiği, bu nedenle seyahat öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin büyük önem taşıdığı vurgulandı.

"Kalabalık ortamda maske kullanın"

Açıklamaya göre, Bakanlık tarafından hazırlanan ve hac ve umre döneminde enfeksiyon kontrol önlemlerinin anlatıldığı rehberde, yiyecek-içecek tüketimi, kişisel hijyen, yaygın enfeksiyonlar, gerekli aşılar, antimikrobiyal direnç gibi konulara ilişkin bilgiler yer aldı.

"Hac ve Umre İbadeti Sırasında Enfeksiyon Bulaşının Önlenmesi" başlıklı rehbere ve "Hac ve Umre'de Enfeksiyon Kontrol Önlemleri" el broşürüne, "https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/hacveumre" adresinden ulaşılabilecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan kitapçık ve broşür, hac ve umreye gidecek vatandaşlara duyurulmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığına da iletilecek. 

Rehberde, tavaf, say, şeytan taşlama gibi ibadetlerin yapıldığı kalabalık ortamda maske kullanılması, el hijyenine dikkat edilmesi, pişirilmemiş süt ve süt ürünleri ile çiğ et tüketilmemesi gibi uyarılara yer verildi. 

AA

Etiketler: Hac, Umre, Sağlık Bakanlığı, enfeksiyon rehberi, MERS-CoV
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