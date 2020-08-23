Sağlık çalışanları çok yorgun

Türk Tabipler Birliği ve Ankara Tabip Odası, sağlık çalışanlarının artık nefes alamayacak hale gelip tükendiklerinin farkına varılması gerektiğini bildirdi.

Türk Tabipler Birliği (TTB) ve Ankara Tabip Odası (ATO), Kovid-19 salgınında sağlık çalışanlarının iş yükü ile ilgili ortak açıklama yaptı. Sputnik’in haberine göre, basın açıklamasından önce söz alan TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Sinan Adıyaman salgının Türkiye’deki durumunun kaygıları derinleştiren bir noktaya geldiğini belirtti.

Alkışların yerini hüzün aldı

Açıklamada, “Kovid-19 pandemisi ile mücadele her şeyin normal, olağan kabul edildiği ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ülkeyi yönetenlerin hekimleri ve sağlık çalışanlarını görmezden geldiği bir anlayışla sürdürülemez. Hekimler için alkışların yerini uzun süredir hüzün almıştır. Hemen her gün onlarca meslektaşımızın hastalık haberini alıyoruz, birileri televizyonlardan, Twitter mesajlarından başarı hikayeleri anlatırken bizler ölüyoruz” tepkisi gösterildi.

İstifa sayısında ciddi artış var

Açıklamada, şu ifadeleri kullandı: “Hekimlerin yakın geleceğe dair kaygılarının arttığı bu günlerde, sesini duyuramayan, umudunu yitiren hekimlerin emeklilik ya da istifa sayısındaki artış ciddiye alınmalı ve önemsenmelidir. Hekimler ve sağlık çalışanlarında manevi olarak yaşanmakta olan çöküş ve tükenmişliğin, düşük temel maaşlar, komik rakamlardaki performans ödemeleri ile iç içe geçerek pandemi sürecinde yaratabileceği moralsizlik ve zaaflar konusunda yetkilileri uyarıyoruz.” Duvar’ın haberine göre, Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, “Kentteki vaka sayılarındaki belirsizlik hekimleri kaygılandırıyor. Bursa’da son 3 ayda istifa eden 21 hekim var” dedi.