Sağlık çalışanları kamudan ayrılıyor

Sağlık Bakanlığı’nin 2024-2028 Stratejik Planı’nında, çalışma şartları sebebiyle kamudan ayrılan sağlık emekçisinden, döviz kurundaki artışın hayata olumsuz etkilerine kadar pekçok konu yer aldı.

Yetkin insan kaynağı için bütçenin önemine vurgu yapıldı. Planda, çalışma koşullarındaki zorluklar nedeniyle kamudan ayrılan sağlık emekçisinden, döviz kurundaki artışın hayata olumsuz etkilerine kadar pek çok konuda ‘itiraflara’ yer verildi. Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre, planın ‘riskler’ bölümünde sağlık tesislerinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen alımların maliyetlerinin kur değişikliğine bağlı olarak yükselebileceği uyarısı yapıldı.

Bu kapsamda çözüm olarak da ‘stok yönetimine ilişkin analizler ile kontrol, iyileşme ve düzeltme faaliyetlerinin artırılması’ önerisi yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Giderlerse gitsinler” açıklamasına karşın kamudan ayrılan sağlık personeli de planın riskler bölümünde “Hem sözleşmeli personelin hem de 657’ye tabi personelin, daha yüksek ücret, sosyal imkânlar ve kariyer imkânı sunulduğunda görevden ayrılması” tespitiyle yer aldı.

