Sağlık örgütlerinden uzun mesai tepkisi

Sağlık örgütleri, trafik kazasında ölen asistan hekimin ardından uzun mesai saatlerine tepki göstererek, “Asistan hekimlerin çalışma şartlarının düzeltilmesi için kaç meslektaşımızın daha ölmesi gerekiyor?” dedi.

Ankara’da bir asistan hekimin nöbet dönüşü geçirdiği trafik kazası sonucu ölmesi, sağlık camiasının tepkisini çekti. Türkiye ile eş zamanlı olarak Diyarbakır’da açıklama yapan sağlık örgütleri nöbet sonrası mesaiye devam eden hekimlerin sorunlarına dikkat çekti. Tabip Odası, Diş Hekimleri Odası, Eczacılar Odası, Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) ve Mezopotamya Psikologlar İnisiyatifi gibi sivil toplum kuruluşları tarafından kurulan Diyarbakır Sağlık Platformu’nun üyeleri, Ankara’da nöbet çıkışı geçirdiği trafik kazasında ölen asistan hekim Rümeysa Berin Şen için toplandı. Platform üyeleri, Şen’in ölümünün ardından asistan hekimlerin uzun mesai saatlerine dikkat çekmek için basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasından önce Şen için saygı duruşu yapıldı. Açıklamada ilk sözü alan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Üyesi Halis Yerlikaya, Şen’in ölümünün kaza olmadığını savundu. Hekimlerim nöbet sonrası yorgun eve döndüklerini ifade eden Yerlikaya, “Rümeysa arkadaşımızın kazayla ölmediğini biliyoruz. Bunun bir cinayet olduğunu söylüyoruz.36 saat çalıştıktan sonra, 24 saat aralıksız çalıştıktan sonra yüzlerce hasta bakan, angarya işlerle başbaşa kalan meslektaşlarım, bu çalışma koşulları sonucunda her gün yorgun argın evine dönmek zorunda kalıyor” dedi.

“80.hasta olmak ister misiniz?”

Asistan hekimler adına konuşan Diyarbakır Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yaşa, asistan hekimlerin aylık mesai süresinin 360 saati bulduğunu söyledi. Hastalara da seslenen Yaşa, “Asistan hekimlerin çalışma şartlarının düzeltilmesi için kaç meslektaşımızın daha ölmesi gerekiyor? Bir devlet memuru ayda ortalama 168 saat mesai yaparken bir asistan hekimin mesai süresi 360 saati bulmaktadır. Asistan hekimler çoğu branşlarda 36 saate varan sürelerde çalışıyor. Hekimler uykusuz, yorgun geçen gecenin ardından polikliniklerde 100’e yakın hasta muayene ediyor, gözleri uykudan kapanmak üzereyken ameliyata giriyor. Hastalarımıza soruyoruz; 30 saattir çalışan asistan hekimin 80. hastası ya da ameliyat ettiği kişi olmak ister misiniz?” şeklinde konuştu.

Tüm gece ayaktayız

Açıklamadan sonra VOA Türkçe’ye konuşan asistan hekimler çalışma saatlerinin fazlalığından şikâyet etti. Anestezi Bölümü Asistan Hekimi Aysun Gezer, uzun çalışma saatlerinin risk oluşturduğuna dikkat çekti. Gezer, uzun mesai sebebiyle günlük hayatlarının aksadığını ifade ederek, şunları söyledi: “Bazı geceler nöbette hiç dinlenme vaktimiz olmuyor. Tüm gece ayakta kalıyoruz, kendi bölümüm için söyleyeyim, bazı geceler âcil ameliyatlar bitmiyor ve tüm gece ayakta oluyorsunuz. Ertesi gün yine ameliyathanede devam ediyorsunuz. Yaptığımız iş riskli, hiç uyumadan pür dikkat tekrar ameliyata devam etmemiz isteniyor. Sıfır risk ile bizim için çok zor. Bütün bunlar içinde eğitimimiz aksıyor, sağlığımız bozulabiliyor, uyku düzenimiz bozuluyor.” Genel Cerrahi Asistan Hekimi Hikmet Özesmer de otobüs şoförlerinin bile 4 saatten fazla çalışmadığını vurgulayarak, “36 saat uykusuzlukla, hayati riski olan bir hastayı ameliyata alıyorsunuz ve bu yaptığınız karşıdaki kişinin tamamen hayatını etkiliyor. Bir otobüs şoförü bile 4 saat, 5 saatten sonra otobüs kullanmazken, bizden, 30-36 saat uykusuz şekilde ameliyatlara girmemiz istenmesi biraz abesle iştigaldir. Maalesef ki bizimle birlikte çalışan hocalarımızın, aynı yoldan geçmelerine rağmen, anlayış göstermemeleri bizi üzüyor” dedi.

ASİSTAN HEKİMLER GERÇEKLERİ ANLATTI

“15 nöbet tutup 7 nöbet parası alıyoruz”

Asistan hekimlerin çalışma şartları; Ankara’da asistan hekim Rümeysa Berin Şen’in, 36 saat süren nöbetin ardından uykusuz bir biçimde evine dönerken trafik kazası geçirmesi ve ölmesi üzerine yeniden gündeme geldi. Rümeysa Berin Şen’in çalıştığı Ankara Şehir Hastanesi’nde görev yapan bir asistan hekim, kazanın yaşandığı gün nöbette olduğunu söyledi. Asistan hekim, çalışma şartlarını şöyle aktardı:

“Gerçekten 36 saat çalışıyoruz. Bu bir şaka değil. Bunun Cuma günü olup 24 saat olması gerçekleri değiştirmiyor. Gün aşırı devam ettiğimiz zaman evimize gitmiyoruz. Sabah 6’da işe geliyoruz ertesi gün akşam çıkıyoruz ve sonraki gün tekrar geliyoruz. Ben nöbetten çıktığımda ya da arkadaşlarım, o kadar olan bir şey ki frene basarken reflekslerimiz zayıflıyor. Her gün işten çıkıp taksiyle gidemeyiz, kimse kusura bakmasın. Çalıştığımız nöbet parasının hepsini taksiye verebilecek maddî durumumuz yok. Uçuk ücretler aldığımızı mı düşünüyorlar bilmiyorum, ama biz uçuk ücretler almıyoruz. Hastane dolup taşıyor, boş yerimiz yok. Koskoca hastane bile yetmiyor. Bu yanlışı birilerinin ya da bizlerin çözmesi gerekiyor artık. Siyasî mi bilmiyorum siyaset umrumda değil açıkçası. Birilerinin ölmesi de çözüm olmuyor. Hepimiz İngilizce, Almanca çalışıyoruz. Burada kalmanın hiçbirimize faydası kalmadı. Tıp fakültesini çok güzel duygularla bitirmiştim, hiçbir umudum kalmadı açıkçası. 15 nöbet tutup 7 nöbet parası aldığımız sistemde kayıtlı. Bu acımasızlık. Hiçbir devlet dairesinde ya da özel sektörde bunu yaşamazsınız.”

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