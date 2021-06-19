'Saldırı birliktelik ve demokrasiye'

72 baro başkanı tarafından yapılan açıklamada, ”Bu saldırı, toplumsal birlikteliğimize, demokrasiye ve ülkemiz barışına saldırıdır” denildi.

Aralarında Ankara, Diyarbakır, İstanbul ve İzmir barolarının da bulunduğu 72 baro başkanı, yayınladıkları ortak açıklama ile HDP İzmir İl Başkanlığı’nda düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı. 72 baro başkanının ortak açıklamasında, “Bu saldırı, toplumsal birlikteliğimize, demokrasiye ve ülkemiz barışına saldırıdır” denildi. Açıklamada, şu değerlendirmeler yapıldı: “Siyasî faaliyet yürütenlerin yaşam hakkını, fiziksel ve ruhsal bütünlüğünü korumak; devletin asla terk edemeyeceği zorunlu görevlerdir. Son olarak İzmir HDP il binasında çalışan bir emekçinin kızı olan Deniz Poyraz’ın öldürülmesi, ülkemizin şiddet iklimine çekilmeye çalışıldığı ve toplumsal bütünlük konusundaki kaygılarımızı da arttırmaktadır.”

Yasal merciler ortaya çıkarsın

Barolardan yapılan açıklamada, “Birlik ve beraberliğimize ve bir arada yaşama kültürümüze yönelik bu saldırıyı kınıyor, hayatını kaybeden Deniz Poyraz’a Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yasal mercilerin, bir an önce sorumluların, saldırının ardındaki karanlık odakların ve hedeflerinin tüm yönleri ile ortaya çıkarılması için gerekli soruşturmayı tamamlayarak yargıya teslim edilmesini talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Bu sefer de AKP’ye saldırı

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde AKP Hani ilçe binasına saldırı düzenlendi. Önceki gün saat 20.55’te meydana gelen olayda, Zirve Mahallesi’nde bir binanın 2’nci katında bulunan AKP ilçe binası önüne gelen bir kişi, önce çevreyi kontrol etti. Ardından yanında getirdiği motolof kokteylini ateşe verdikten sonra parti binasına atan saldırgan, koşarak bölgeden uzaklaştı. Parti binasında kimsenin bulunmadığı sırada gerçekleştirilen saldırıda içeriye düşen molotof nedeniyle küçük çapta yangın çıktı. Bazı eşyaların zarar gördüğü saldırının ardından alevleri fark eden çevrede oturanlar, polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İlçe binasında küçük çaptaki yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Parti yöneticisinin yeğeni çıktı

AKP Hani ilçe binasına yapılan saldırı sonrası gözaltına alınan 2 failinden biri partinin ilçe yöneticisinin yeğeni çıktı. İçeride parti çalışanları varken gerçekleştirilen saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırı anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde yüzü açık bir saldırganın önüne geldiği AKP binasına elindeki molotof kokteylini attıktan sonra hızla uzaklaştığı görülüyor. Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre güvenlik kamerası görüntüleri üzerinde yapılan incelemelerde saldırgan Mahmut Evren ile ona gözcülük yaptığı belirlenen Şemdin Barin polislerce gözaltına alındı. Şemdin Barin’in, halen AKP İlçe yönetiminde olan Ali Barin’in yeğeni olduğu öğrenildi.