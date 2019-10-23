Şam’a yeşil ışık

Türkiye, bir hafta arayla Suriye’de etkili iki küresel güç ABD ve Rusya Federasyonu ile mutabakat metni imzaladı.

Rusya ile olan mutabakatı değerlendiren uzmanlar, Türkiye ve Rusya ilk kez Adana Mutabakatı’na birlikte atıfta bulunmasını Esat’la görüşmeye yeşil ışık yakıldı şeklinde yorumladılar. Rusya uzmanı Aydın Sezer, ‘‘Türkiye, Esat’la müzakereye yeşil ışık yakmış gözüküyor, Rusya ise Suriye’de İran’ın yerine Türkiye’ye yer açmak istiyor’’ dedi. VOA internet sitesinde yer alan habere göre, Erdoğan ve Putin’in ilk kez bir toplantı sonunda soru almadığına dikkat çeken Sezer mutabakat metninin şartlar zorlanarak ortaya çıkarılan bir son dakika metni olduğu görüşünde.

RUSYA İLE MUTABAKATTAKİ İLKLER

Uluslar arası politika üzerine yazılar yazan Rusya uzmanı Sezer, ‘‘Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı bölgesinde elde ettiği statükoyu ABD’den sonra Rusya ile de teyit etmiş oldu. Bu Türkiye açısından ciddî bir kazanım. Terör tehdidi Türkiye’nin sınırından 30 kilometre uzaklaşmış oldu. Bununla birlikte Türkiye ve Rusya ilk kez Adana Mutabakatı’na birlikte atıfta bulundular. Bu aslında Suriye lideri Beşşar Esat’la müzakere başlatılmasına Türkiye’nin yeşil ışık yaktığını gösteriyor. Kaldı ki bu mutabakat, Türkiye’nin Suriyeli sınır muhafızlarının Türkiye sınırında görev yapmasının önünü açıyor ki bu da bir ilk. Adana Mutabakatın tarafı olmayan Rusya, bu anlaşmanın uygulanması için kolaylaştırıcı rol üstleniyor. Bana kalırsa Suriye’de ciddi bir İran-Rusya rekabeti var. Rusya, bundan sonraki süreçte İran yerine Türkiye’ye Suriye’de yer açmak istiyor’’ dedi.