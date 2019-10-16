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16 EKİM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Şam’la görüşün ki Suriye bölünmesin

16 Ekim 2019, Çarşamba
AKŞENER: “İkİ seçenek kaldı; Ya Esad'la temas ve Surİye'yİ normalleştİrme ya da bu ülkenİn parçalanması.”

BARIŞ TÜRKİYE’NİN KARARINA BAĞLI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: “Esad'ın yönetim anlayışı büyük sorun olabilir, kabul edilemez bulabilirsiniz, ancak  hiçbir senaryo parçalanmış bir Suriye kadar kanlı ve demokrasiden uzak değildir. Barış, Türkiye'nin yapacağı seçime ve vereceği karara bağlıdır.”

SURİYE’NİN BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN MÜCADELE

“TÜRKİYE’Yİ bugün içine düştüğü sıkıntıdan koruyacak tavır şu olmalıydı: Suriye’nin toprak bütünlüğü için, Suriye devleti ile birlikte, ülkeyi parçalayanlarla mücadele etmek. Emin olun, bu olduğu gün Suriye’de sorun kalmaz, ülkemize yönelik tehdit de azalır.”

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Şam’la görüşün ki Suriye bölünmesin

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidara seslenerek, “Bugün geriye iki seçenek kaldı. Ya Esad’la temasa geçip Suriye’yi normalleştireceğiz ya da Suriye’nin parçalanmasına seyirci kalacağız” dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı’nın 6. gününde iktidara seslenerek, “Bazen ikinci en iyi senaryoyu seçmek durumunda kalırsınız. Bugün geriye iki seçenek kaldı. Ya Esad’la temasa geçip Suriye’yi normalleştireceği ya da Suriye’nin parçalanmasına seyirci kalacağız” dedi. Akşener devamında, “Esad’ın yönetim anlayışı büyük sorun olabilir, kabul edilemez bulabilirsiniz ancak hiçbir senaryo parçalanmış bir Suriye kadar kanlı, demokrasiden uzak değildir. Hiçbir senaryo, ABD ve Rusya üstleriyle sarılı olmak kadar millî çıkarlarımıza karşı değildir” diye konuştu. “Hiçbir operasyonda uluslararası alanda Türkiye’nin bu kadar yalnız kalmadığını söyleyen Akşener, “Cumhurbaşkanının dostum dediği ne kadar lider ve ülke varsa harekâtın karşısında yer aldı. Dostum Trump, arkadaşım Putin, kankam Hamaney harekâta karşı. Kralları öldüğünde bayrağımızı yarıya indirip yas ilan ettiğimiz Suudi Arabistan Türkiye’ye işgalci diyor. Avrupa’yı zaten geçtim” ifadelerini kullandı.

Aklıselim olanlara kulak verin

Devletin görevinin derdini, amacını milletine ve dünyaya net ve duru bir biçimde anlatabilmek olduğunu vurgulayan Akşener,  “Türkiye’yi bu duruma getiren strateji değişikliğidir. Türkiye’nin millî menfaatleriyle kumar oynandı” dedi. “Suriye’nin toprak bütünlüğü için Suriye devletine karşı Suriye’yi parçalayanlarla birlikte mücadele ediyoruz” diye konuşmasını sürdüren Meral Akşener, “Bu cümle ne kadar tutarlıysa son 10 yıldır yürütülen Suriye politikası da o kadar tutarlıdır. Sonuçlarını da hep beraber yaşıyoruz. Suriye’nin toprak bütünlüğü için Suriye devleti ile birlikte Suriye’yi parçalayanlarla birlikte hareket etmek olmalıydı. İktidar Suriye’nin toprak bütünlüğünü parçalamak isteyenlere dostum, toprak bütünlüğünü korumak isteyenlere ‘küstüm’ diyor. Hiçbir senaryo parçalanmış bir Suriye kadar kanlı, demokrasiden uzak değildir. Hiçbir senaryo, ABD ve Rusya üstleriyle sarılı olmak kadar millî çıkarlarımıza karşı değildir. Bugünden itibaren aklıselimde buluşup akıl ve selim sahibi olanlara kulak verin” diye konuştu.

Demokratik mekanizmaları yeniden çalıştırın

 

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener,  konuşmasında, “Demokratik mekanizmaları yeniden çalıştırın. Devleti kuran TBMM’yi yeniden işlevsel hale getirin. Millî menfaatlerimiz çerçevesinde yakalanan birlik ve beraberliğin siyasî çıkarlarla istismar edilmesine izin vermeyeceğiz. Devletin işini parti gayet güçlü olduğu bir ülkenin başkanı. Kendisine yönelik bir azil süreci olduğu gibi önünde seçimler var.  Politikamızı Trump’ın seçim malzemesine alet etmeyin” dedi.

HABER: FATİH KARAGÖZ - ANKARA

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