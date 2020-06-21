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21 HAZİRAN 2020 PAZAR - YIL: 51

Sanayi ve Teknoloji Bakanından aşı açıklaması

21 Haziran 2020, Pazar 14:49
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kanal 7'de canlı yayınlanan "Başkent Kulisi" programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreciyle, ülke olarak kendi kendine yetebilmenin ne kadar önemli olduğunun anlaşıldığına işaret eden Varank, bu kapsamda Türkiye'nin geldiği noktayı kamuoyuna göstermek istediklerini söyledi.

Varank, savunma sanayisindeki yerlilik oranını yüzde 70'lere çıkardıkları bilgisini vererek, bu kapsamda dışa bağımlı olunan konularda da büyük gayret gösterildiğinin altını çizdi.

Katma değerli üretimi artırmak üzere yeni programlar ilan ettikleri belirten Varank, bunların tamamında çok başarılı şekilde ilerlediklerini dile getirdi. Türkiye'nin ihracatının kilogram başına değerinin, 3,5 dolar olduğunu aktaran Varank, "1000 bin doları yakaladığımız ürünler de var. İnsansız Hava Aracını (İHA) ihraç ettiğinizde o rakamları yakalayabiliyorsunuz. Türkiye, Avrupa'nın en büyük, dünyanın en büyük 2. beyaz eşya üreticisi konumunda. Sadece ürünleri soğutan buzdolabının yanında, 'yumurta sayısı 3'e düştü' mesajı gelen akıllı buzdolabı da tasarlayabiliyoruz." diye konuştu.

"Temmuz başında aşı çalışmalarının neticeleri alınabilir"

Kovid-19'a yönelik geliştirilen aşı ve ilaç çalışmalarına hakkında bilgi veren Varank, virüs tedavisinde "Favipiravir" isimli molekülün yurt dışından getirilerek hastalarda kullanıldığını söyledi.

Varank, Türk bilim insanlarının, söz konusu molekülünün patent süresinin geçtiğini, yerli sentezle ilacın geliştirilebileceğini ve dışa bağımlılığın ortadan kaldırılabileceğini aktardığını belirterek, 1,5 ay gibi bir sürede ilacın geliştirildiğini bildirdi.

Aşı geliştirme projesinde, "hayvan deneyleri aşamasına" gelindiğine ve temmuz ayı başında neticelerin alınabileceğine dikkati çeken Varank, şöyle devam etti:

"Aşı üretme konusunda yürütülen projelerin tamamı çok olumlu şekilde, dünyayla başa baş gidiyor. Hatta dünyadan farklı inovatif metotların denendiği çalışmalarımız var. Bilim insanlarımızın, dünyaya öncü olacak işler yapacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanımız bize talimat verdi, onlara bir söz verdik; 'Neye ihtiyacınız varsa, gerekli her şeyi yapacağız.' Belki ilk aşıyı dünyaya ilan etmeyiz ama en iyi aşıyı bulabiliriz. Bu bilimsel bir yarış, biz bu alanlarda da dünyaya öncü olacağız."

AA

Etiketler: Sanayi ve Teknoloji Bakanı, aşı, açıklama
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