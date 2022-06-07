Sandığa birlikte sahip çıkacağız

Altılı Masa Seçim Güvenliği Komisyonu, açıkladıkları “Seçim Güvenliği Ortak Deklarasyonu” ile seçimlerde sandığa birlikte sahip çıkacaklarını duyurdu.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Altılı Masa Seçim Güvenliği Komisyonu, 24 ana başlıkta “Seçim Güvenliği Ortak Deklarasyonu” metinini açıkladı. Deklarasyonda, “Millet iradesinin tecelli edeceği tek yer sandıktır. Seçim güvenliğinin temini seçimlerin adil, dürüst ve şeffaf bir şekilde gerçekleşmesini ve vatandaşlarımızın gönül rahatlığı ile seçime katılımını sağlamak için esastır. Seçim güvenliği, seçim sürecinin vazgeçilmez bir unsurudur ve bunu temin etmek de seçimin yönetim ve güvenliğinden sorumlu kurumlar ile seçime katılan siyasi partilerin asli görevidir. Son yıllarda seçim süreçlerinde yaşadığımız olumsuzluklar, vatandaşlarımızın seçimlere olan güvenini zedeleyerek oy verme davranışlarını ve motivasyonlarını menfi yönde etkilemiş, kaygı ve endişelerini artırmıştır” vurgusu yapıldı.

4 ana başlık bulunuyor

Seçim Güvenliği Raporu’nda dört ana başlık; seçim öncesi yapılacak çalışmalar, seçim takvimi boyunca yapılacak çalışmalar, seçim günü yapılacak çalışmalar ve seçim sonrası yapılacak çalışmalar olarak özetle şöyle ifade edildi: Seçim öncesi yürütülecek çalışmalar: Seçmen kütüklerinin oluşumu ve paylaşımı, sandık başı işlemlerini takip edecek kadroların tespiti, il ve ilçe seçim kurulları, partilerin seçim altyapısı, ortak çalışma ve bilgi paylaşımı, bütün kurul üyeleri, temsilci ve müşahitlerin eğitimi, YSK temsilcileri, avukat/hukukçuların belirlenmesi, yurtdışı seçmenlerine yönelik çalışmalar, sivil toplum ve gönüllülerle işbirliği ve seçim mevzuatı konularındaki adımlar atılması. Seçim takvimi boyunca yapılacak çalışmalar: Sandık kurulu başkanı ve memur üye belirleme süreci, partiler arası program koordinasyonu, propaganda, il/ ilçe seçim güvenliği toplantıları yapılması.

Tüm imkânlar seferber edilecek

Seçim günü yapılacak çalışmalar: Sandık kurulları oluşumunun takibi, sandık başında gerçekleşen usulsüz işlemler, mükerrer oy kullanımı, kamu gücü kullanılarak yapılan manipülasyonlar, yerel ve yöresel müdahaleler takibi, seçmenlerce oy kullanmasını teşvik etme ve kolaylaştırma. Seçim sonrası yapılacak çalışmalar: Bu başlıkta da itiraz aşamaları sıralandı. Raporun sonunda şu ifadelere yer verildi: “Altılı masayı oluşturan siyasi partiler olarak yol haritamızda belirlediğimiz şekilde, seçim sonuçları YSK tarafından ilan edilip kesinleşene kadar ortak çalışmamız ve iş birliğimiz devam edecektir. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar; bir tek oylarının dahi zayi olmaması için gece gündüz çalışılacak, seçimlerin adil, serbest, eşit, şeffaf, düzen ve dürüstlük ilkeleri içinde gerçekleşmesi için tüm imkânlar seferber edilecek, her türlü tedbir alınacaktır.”