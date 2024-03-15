Sandığa ilk kez gidecek seçmen sayısı belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart’ta gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, YSK’nın belirlediği Seçim Takvimi’ne göre, seçmen kütükleri 7 Şubat’ta kesinleştirildi. YSK’nın açıkladığı verilere göre, 61 milyon 441 bin 882 seçmenin kaydı kesinleştirildi. Seçimlere ilişkin dikkat çeken bir diğer detay ise, 18 yaşını dolduran 1 milyon 32 bin 610 kişinin, bu seçimde ilk kez oy kullanacak olması. Seçmenlerin cinsiyet dağılımına bakıldığında ise, yüzde 50,59’unun kadın, yüzde 49,41’inin ise erkeklerden oluştuğu belirlendi. Öte yandan, daha önce 28 Mayıs 2023’te gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde, yurt içindeki seçmen sayısının 60 milyon 771 bin 236 olduğu bilgisi verildi.