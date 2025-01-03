Saniye Çolaklıgil’e rahmet duasıyla... Bediüzzaman’ın övgüsüne mazhar oldu

Kastamonu Lâhikasında ismi geçen, Üstadın ‘talebem’ lütfuna mazhar olan Saniye Çolaklıgil’i dualarla anıyoruz.

Hanımlar arasında Risale-i Nur’u neşrederek, Bediüzzaman Said Nursî’nin övgüsüne mazhar olan Saniye Çolaklıgil, Bediüzzaman’ın Kastamonu’da sürgün kaldığı 8 yıl zarfında göndermiş olduğu risaleleri defterlere yazarak büyük hizmetlere vesile oldu. Bediüzzaman Hazretleri onu “Risale-i Nur’a erkeklerden ziyade fedakârâne yapışan hanımlar”dan bir tanesi olarak nitelendirmişti. Gazetesi Yeni Asya’yı da her gün düzenli ve dikkatli bir şekilde okurdu.

Saniye Çolaklıgil kimdir?

Saniye Çolakgil 03.01.2006 tarihinde 90 yaşında vefat etti. Kızı Hafız Yücehalil, annesi kabre konulurken onu “İnsanların Said Nursî’nin yanında bulunmaktan çekindiği bir dönemde annem eserleri büyük bir şevkle yazıyordu. Annem Üstadın ‘talebem’ lütfuna mazhar olmuş ender kadınlardan biridir” ifadeleri ile anmaktaydı.

Lütfiye Kef - Tekirdağ