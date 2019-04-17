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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Şanlıurfa Bediüzzaman Konferansına hazır

17 Nisan 2019, Çarşamba 21:24
Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin vefatının 59. yıldönümü vesilesiyle Bediüzzaman Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı ve Yeni Asya Şanlıurfa Temsilciği tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan Bediüzzamana göre Hürriyet ve Adalet konulu konferans 20 Nisan Cumartesi saat 20:00 da DSİ konferans salonunda yapılacak.

Bediüzzaman Vakfı Başkanı Ahmet Zorlu’nun yaptığı açıklamada Bediüzzaman Vakfı olarak 24 yıldan beri 23 Mart 1960 tarihinde Şanlıurfa da Misafir iken vefat eden Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin vefatının 59.yılı dolayısıyla Bediüzzaman’ın fikirlerini geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla böyle bir konferansı düzenlediklerine dikkat çekti.

Zorlu, açıklamasında “Bediüzzaman Vakfı ve Yeni Asya İl Temsilciliği” tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan Bediüzzaman’a göre Hürriyet ve Adalet konulu konferans 20 Nisan Cumartesi saat 20:00 da DSİ Konferans salonunda yapılacağını, konferansa konuşmacı olarak Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın yönetmeni  Kazım Güleçyüz ve Yazı İşleri Müdürü İbrahim Özdabak’ın katılacağını söyledi.

Konferansla ilgili olarak şehrin muhtelif yerlerine afişler asılırken, led ekranlar, duvar afişleri ve el ilanları ile Şanlıurfa tam manasıyla Bediüzzamanı anmaya hazır hale geldi.

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Etiketler: bediüzzaman, said nursi, risale-i nur, şanlıurfa, konferans
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  • Demokrat Suat

    17.4.2019 23:02:32

    Binler tebrik yeniasya!

Risale-i Nur Külliyatı

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