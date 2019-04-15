Zübeyir Gündüzalp Ermenek’te anıldı

Üstad Bedİüzzaman’ın sadık talebesİ Zübeyİr Gündüzalp vefatının 48. sene-İ devrİyesİnde Ermenek’te rahmetle anıldı.

Vefatının 48. yıl dönümü münasebetiyle memleketi Ermenek’te Zübeyir Gündüzalp’i anma ve mevlid programı düzenlendi.

Ankara, İstanbul, Erzincan, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya gibi ülkenin dört bir tarafından katılım sağlandı.

Ermenek’teki yoğun hafta sonunun ilk programı erkeklerde araştırmacı yazar Latif Salihoğlu, hanımlarda Kadriye Toprak’ın Cuma akşamı verdiği seminerlerle başladı. Latif Salihoğlu’nun verdiği “Zübeyir Gündüzalp ve Sadâkat” konulu seminer kalabalık bir dinleyici topluluğu tarafından ilgiyle takip edildi.

Zübeyir Gündüzalp’in Konferans isimli kitabının son bölümlerini okuyan Salihoğlu, “Risale-i Nur kendi kendini açıklıyor, Risale-i Nur’un hocası Risale-i Nur’dur. Lüzumsuz malûmatla dersin asliyetini bozmamak gerekir.” dedi. Daha sonra Zübeyir Gündüzalp ile ilgili Bayram Yüksel’in hatıralarından misaller vererek Risale-i Nur hizmetinde en mühim hususun sadâkat olduğunu ve Zübeyir Gündüzalp’in bu konuda yıldız bir şahsiyet olduğunu anlattı.

Stanttaki kitapların tamamı tükendi

Hanımlarda “Risale-i Nur’da Sıdk ve Sadâkatin Önemi” konulu seminerde Risale-i Nur’da şefkat esas olmasından, hanımların o cihette ileri olduğu ve tam sebat etmelerinin de fıtratlarının gereği olduğuyla alâkalı farklı yerler okundu. Ayrıca kendisini Risale-i Nur ve iman hizmetine adamış olan Zübeyir Gündüzalp’in “Günlük dersimi okuyamaz hâle gelmekten, cemaatten ayrılıp yalnız kalmaktan, fikr-i infirada saplanıp cemaatten ayrı düşmekten korktuğum kadar hiçbir şeyden korkmam” sözüne değinilerek hayattaki önceliklerin ve hizmetteki olmazsa olmazların neler olması gerektiği vurgulandı. Mevlid öncesi araştırmacı yazar Latif Salihoğlu kitaplarını imzaladı ve okuyucularıyla sohbet etti. Stanttaki kitapların tamamının tükenmesi bütün okuyucuları gururlandırdı.

Gündüzalp, Ermenek’in medarı iftiharı

İlçe müftülüğünce organize edilen Mevlid-i Şerif öncesi ilahiyatçı Abdülkadir Çömçe, cemaate hitaben bir konuşma yaptı. Konuşmasında Zübeyir Gündüzalp’in Ermenek’in medarı iftiharı olduğunu çeşitli hatıralar ve Afyon Müdafaasından örneklerle anlattı.

Mevlid sonrası duâyı da icra eden Çömçe, cemaate ve Diyanet yetkililerine teşekkür etti. Cumartesi günü okutulan mevlid öncesi ve sonrasında farklı şehirden gelen katılımcılar birbirleriyle hasret giderdiler. Ermenekli hanımların gayretleriyle hazırlanan gıda kermesi dâvetlilerce ilgiyle karşılandı. Program sonrası camiden çıkanlara ise Zübeyip Gündüzalp’in Nefis Muhasebesi kitabı ile küçük Risaleler hediye edildi.

Kurulan stantlardan birinde günün gazetesi dağıtıldı. Farklı kesimlerden insanların aldığı Yeni Asya Gazetesi’nin ellerden düşmemesi renkli ve güzel manzaraların oluşmasına sebep oldu.

Haber: Hayrunnisa Açıkbaş

Fotoğraf: Ahmet Said Gelen / Hatice Sevde Yeni