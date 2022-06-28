Şanlıurfa’da doktor istifaları ve sağlıkta şiddet haberleri bitmiyor. Sadece Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin hekimsiz kalan dokuz bölümü kapandı. Hastalar çevre illere taşınıyor.

Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Dr. Bulut Ezer, kentin mecburi hizmet bölgesi olduğunu ve görevi biten hekimlerin kalmayı değil, başka yerlere gitmeyi tercih ettiğini söyledi. Ezer, “Ciddi bir hekim sirkülasyonu var” diyerek şöyle devam etti: “Hekimler yöneticilerin mobbingiyle karşı karşıya kalıyor. İdari sıkıntılar var. Çalışma ortamları iyileştirilmeli. Fakat bu konuda hiçbir kaygı duyulmuyor. İdareciler bulundukları alanları kullanarak hekimler, sağlık çalışanları üzerinde baskı kuruyor. Hekimler de görevleri bittiğinde ya özele ya da farklı illere geçiyorlar. Personel sıkıntısı, hekim yetersizliği hastanelerde uzun kuyrukların oluşmasına sebep oluyor. Diğer yandan siyasi iktidar, sorunların kaynağının sağlık çalışanı olduğu algısı oluşturuyor. Böyle olunca şiddet, hekim ve sağlık çalışanlarına yöneliyor” Haber Merkezi

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