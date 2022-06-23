"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Sansür ve istibdat kanununa hayır

23 Haziran 2022, Perşembe 01:58
AKP- MHP İKİLİSİNİN BÜTÜN İTİRAZ VE UYARILARA RAĞMEN MECLİSE GETİRDİĞİ KANUN TEKLİFİNE MUHALEFETİN DE, GAZETECİLİK MESLEK ÖRGÜTLERİNİN DE TEPKİSİ ARTARAK DEVAM EDİYOR.

KAHROLSUN İSTİBDAT VE ZULÜM

İYİ Parti lideri Akşener “Sosyal medya yasası, bir istibdat yasasıdır.  İstedikleri yasağı getirsinler. Biz ‘Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet! Kahrolsun zulüm, yaşasın adalet!’ demeye; her türlü haksızlığın, adaletsizliğin ve yasağın karşısında, sözü millete vermeye devam edeceğiz” dedi.

ÖYLE BİR MECLİS OLMAZ

Demirel’in “Hakların askıya alınışını alkışlayan bir Meclis, kendi lüzumsuzluğunu da ilan etmiş olur” sözünü hatırlatan Akşener, “Meclisi lüzumsuzlaştırmaya kalkanları unutmayacak, milletin haber alma hakkını sonuna kadar savunacağız” diye konuştu.

***

Sansür ve istibdat kanununa hayır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mecliste olan “Sosyal Medya Yasası”nı sert sözlerle eleştirirken, “Bu yasa, internet sitelerini hizaya çekme yasasıdır. Bu yasa, televizyon ve gazeteler üzerinde kurulan baskıyı, internete taşıma sevdasıdır. Bu yasa, yeni bir RTÜK oluşturma çabasıdır. Ez cümle bu yasa, bir istibdat yasasıdır” dedi. 

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, “Peki neden böyle bir yasaya gerek duydular biliyor musunuz? Çünkü korkuyorlar. Gerçeklerden korkuyorlar. Adaletten korkuyorlar. Milletin özgürce konuşmasından, herkesin doğruları öğrenmesinden korkuyorlar. Uğruna her şeyi verecekleri o koltukları, kaybetmekten korkuyorlar. Kurdukları rant düzeninin dağılmasından korkuyorlar. Maskelerin düşmesinden, saraydaki sefanın bitmesinden korkuyorlar. Ne kadar beceriksiz olduklarının yazılmasından, ülkemize ne büyük kötülükler ettiklerinin çizilmesinden, kapı arkalarında döndürdükleri dümenlerin, açığa çıkmasından korkuyorlar” diye konuştu. 

KAHROLSUN ZULÜM, YAŞASIN ADALET!  

Hükümetin havuz medyasındaki düzeni, sosyal medyaya da taşımak için uğraştığını belirten Akşener, “Varsın olsun. İstedikleri kadar uğraşsınlar. Biz; ‘Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!’ demeye, devam edeceğiz. İstedikleri yasağı getirsinler. Biz; ‘Kahrolsun zulüm, yaşasın adalet!’ demeye, devam edeceğiz. İstedikleri kadar gerçeklerden kaçsınlar. Biz; her türlü haksızlığın, adaletsizliğin ve yasağın karşısında; sözü milletimize vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu. 

Demirel’in sözlerini hatırlattı

9. Cumhurbaşkanı Demirel’in “Hakların askıya alınışını alkışlayan bir meclis olmaz. Çünkü o askıya alınan hak, burada oturan kimselerin, ne şahsi hakkıdır ne de malıdır. Onlar birer hak olmaktan ziyade, bizi buraya gönderenlerin verdiği bir görevdir. Hakların askıya alınışını alkışlayan bir müessese, kendi lüzumsuzluğunu da ilan etmiş olur” sözlerini hatırlatan Akşener, “Şundan emin olun ki; milletin haber alma hakkına göz dikenleri unutmayacağız. Milletin kendine verdiği kutsal görevi hak bilenleri, emanete hıyanet edenleri unutmayacağız. Yüce Meclisimizi, lüzumsuzlaştırmaya kalkanları unutmayacağız. İYİ Parti olarak, milletimizin bu en temel hakkını, sonuna kadar savunacağız” şeklinde konuştu.

***

Hakikat güneş gibidir; gözlerinizi kapatsanız da içine sızar

Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, AKP ve MHP’nin hazırlayıp Meclis’e gönderdiği ve komisyondan geçip genel kurulda görüşülecek “Dezenformasyonla Mücadele Kanunu”na tepki göstererek, “Seçimi kaybetme korkusu yaşayan AKP iktidarı, yeni bir baskı mekanizmasını devreye sokarak, basına ve sosyal medyaya ‘susun’ diyor. Haberlerin ve atılacak tweetlerin sınırlarını ‘dezenformasyonla mücadele’ kılıfıyla kendisi belirlemek istiyor” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Okunma Sayısı: 280
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM Özel Raportörü Lawlor'dan Yunanistan'a tepki

    Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi vefat etti

    Afganistan yardım bekliyor

    Sansür ve istibdat kanununa hayır

    Asgari ücret, yüzde 50 artırılsın

    Hakikat güneş gibidir; gözlerinizi kapatsanız da içine sızar

    Bangladeş'teki sellerde ölü sayısı 42 oldu

    BİK’i ikinci bir RTÜK yapacaklar

    Rusya’da Risale-i Nur’un hukuk zaferi

    Marmaris'teki orman yangınında son durum?

    Dinamo Kiev ile Fenerbahçe Polonya'da karşılaşacak

    Afganistan'da deprem: 1000 kişi öldü, 1500 kişi yaralandı

    Uysal: Ek bütçeden faize 76 milyar

    Suriyelilerin yüzde 80’i geri dönmek istiyor

    Otoriter yapı rahatsız oldu

    66 askeri öğrenciye tahliye

    Gümüşhane'de bulundu

    Güney Kore'de de ilk maymun çiçeği virüsü vakası gözlemlendi

    Ukrayna Genelkurmayı: 34 bin Rus askeri öldü

    Afganistan'daki deprem için Türkiye'den taziye mesajı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi vefat etti
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kart gaspına bir hukuk şamarı daha
    Ahmet BATTAL

    Kırk olsun, al da gel!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Yüksek bir emanet: İnsanlık sıfatı
    Ali FERŞADOĞLU

    “Siz devletin selametini istemiyor musunuz?”
    Cevher İLHAN

    Suriye’ye askerî operasyon ısrarı
    Mikail YAPRAK

    Risale-i Nur’da “hâkimiyet-i millet” kavramı
    Risale-i Nur'dan

    “İdareniz altındakilerden mes’ulsünüz!”
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.