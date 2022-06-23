AKP- MHP İKİLİSİNİN BÜTÜN İTİRAZ VE UYARILARA RAĞMEN MECLİSE GETİRDİĞİ KANUN TEKLİFİNE MUHALEFETİN DE, GAZETECİLİK MESLEK ÖRGÜTLERİNİN DE TEPKİSİ ARTARAK DEVAM EDİYOR.

KAHROLSUN İSTİBDAT VE ZULÜM

İYİ Parti lideri Akşener “Sosyal medya yasası, bir istibdat yasasıdır. İstedikleri yasağı getirsinler. Biz ‘Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet! Kahrolsun zulüm, yaşasın adalet!’ demeye; her türlü haksızlığın, adaletsizliğin ve yasağın karşısında, sözü millete vermeye devam edeceğiz” dedi.

ÖYLE BİR MECLİS OLMAZ

Demirel’in “Hakların askıya alınışını alkışlayan bir Meclis, kendi lüzumsuzluğunu da ilan etmiş olur” sözünü hatırlatan Akşener, “Meclisi lüzumsuzlaştırmaya kalkanları unutmayacak, milletin haber alma hakkını sonuna kadar savunacağız” diye konuştu.

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Sansür ve istibdat kanununa hayır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mecliste olan “Sosyal Medya Yasası”nı sert sözlerle eleştirirken, “Bu yasa, internet sitelerini hizaya çekme yasasıdır. Bu yasa, televizyon ve gazeteler üzerinde kurulan baskıyı, internete taşıma sevdasıdır. Bu yasa, yeni bir RTÜK oluşturma çabasıdır. Ez cümle bu yasa, bir istibdat yasasıdır” dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, “Peki neden böyle bir yasaya gerek duydular biliyor musunuz? Çünkü korkuyorlar. Gerçeklerden korkuyorlar. Adaletten korkuyorlar. Milletin özgürce konuşmasından, herkesin doğruları öğrenmesinden korkuyorlar. Uğruna her şeyi verecekleri o koltukları, kaybetmekten korkuyorlar. Kurdukları rant düzeninin dağılmasından korkuyorlar. Maskelerin düşmesinden, saraydaki sefanın bitmesinden korkuyorlar. Ne kadar beceriksiz olduklarının yazılmasından, ülkemize ne büyük kötülükler ettiklerinin çizilmesinden, kapı arkalarında döndürdükleri dümenlerin, açığa çıkmasından korkuyorlar” diye konuştu.

KAHROLSUN ZULÜM, YAŞASIN ADALET!

Hükümetin havuz medyasındaki düzeni, sosyal medyaya da taşımak için uğraştığını belirten Akşener, “Varsın olsun. İstedikleri kadar uğraşsınlar. Biz; ‘Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!’ demeye, devam edeceğiz. İstedikleri yasağı getirsinler. Biz; ‘Kahrolsun zulüm, yaşasın adalet!’ demeye, devam edeceğiz. İstedikleri kadar gerçeklerden kaçsınlar. Biz; her türlü haksızlığın, adaletsizliğin ve yasağın karşısında; sözü milletimize vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Demirel’in sözlerini hatırlattı

9. Cumhurbaşkanı Demirel’in “Hakların askıya alınışını alkışlayan bir meclis olmaz. Çünkü o askıya alınan hak, burada oturan kimselerin, ne şahsi hakkıdır ne de malıdır. Onlar birer hak olmaktan ziyade, bizi buraya gönderenlerin verdiği bir görevdir. Hakların askıya alınışını alkışlayan bir müessese, kendi lüzumsuzluğunu da ilan etmiş olur” sözlerini hatırlatan Akşener, “Şundan emin olun ki; milletin haber alma hakkına göz dikenleri unutmayacağız. Milletin kendine verdiği kutsal görevi hak bilenleri, emanete hıyanet edenleri unutmayacağız. Yüce Meclisimizi, lüzumsuzlaştırmaya kalkanları unutmayacağız. İYİ Parti olarak, milletimizin bu en temel hakkını, sonuna kadar savunacağız” şeklinde konuştu.

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Hakikat güneş gibidir; gözlerinizi kapatsanız da içine sızar

Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, AKP ve MHP’nin hazırlayıp Meclis’e gönderdiği ve komisyondan geçip genel kurulda görüşülecek “Dezenformasyonla Mücadele Kanunu”na tepki göstererek, “Seçimi kaybetme korkusu yaşayan AKP iktidarı, yeni bir baskı mekanizmasını devreye sokarak, basına ve sosyal medyaya ‘susun’ diyor. Haberlerin ve atılacak tweetlerin sınırlarını ‘dezenformasyonla mücadele’ kılıfıyla kendisi belirlemek istiyor” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA