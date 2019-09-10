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10 EYLÜL 2019 SALI - YIL: 50

Santa Harabeleri tarihi yapılarıyla görenleri hayran bırakıyor

10 Eylül 2019, Salı 13:18
Trabzon-Gümüşhane sınırında yer alan Santa Harabeleri, taştan inşa edilen tek katlı konutları, her mahallede en az bir kilise ve her sokaktaki çeşmesiyle görenleri hayran bırakıyor.

Gümüşhane merkeze 72, Trabzon'un Arsin ilçesine ise 42 kilometre mesafedeki Dumanlı köyü sınırında yer alan Santa Harabeleri, bünyesinde Rum sivil mimarisine özgü eserleri barındırıyor.

Rumlar tarafından 17. yüzyılda kurulduğu bilinen ve arkeolojik, doğal sit alanı olan bölgede, taştan inşa edilen tek katlı konutlar ve her mahallede en az bir kilise, her sokakta da bir çeşme bulunuyor.

Birbirini kuş bakışı çok net görebilen 3 ayrı yamaç üzerine kurulmuş Santa Harabelerinde mahalle olarak da 7 yerleşim yer alıyor.

Bu mahallelerde 18. yüzyılın son yarısında inşa edilen resmi binalar da dikkati çekiyor.

Son yıllarda özellikle fotoğraf tutkunlarını cezbeden Santa Harabeleri, yerli ve yabancı turistlerce de keşfedilmeyi bekliyor.

"Santa'nın tek bir köy olarak turizm destinasyonuna dönüşmesi lazım"

Bölgeyi gezen Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan da Santa Harabeleri'nin bölgenin önemli bir turizm destinasyonu olduğunu ifade etti.

Kendisinin de Santa Harabeleri'ne gezmek amacıyla geldiğini aktaran Koçhan, şunları kaydetti:

"Santa, bu bölgede Yeşil Yol'un üstünde kalan önemli bir uğrak destinasyonu. Şu ana gelebilmiş bir kilisesi, etrafında birçok çeşmesi ve orijinal evleriyle beraber güzel bir destinasyon. O nedenle de buradaki tarihi eserlerin bir an önce restore edilmesi ve oranın gerçek anlamda tek başına, tek bir köy olarak turizm destinasyonuna dönüşmesi lazım." 

Koçhan, bölgenin Sümela Manastırı'na gelen turistler açısından da önemli olduğunu belirterek, Santa'nın diğer turizm destinasyonlarına ulaşım ve konum açısından da önemli bir noktada bulunduğunu kaydetti.

Santa'nın turizm anlamında gelişeceğine inandığını dile getiren Koçhan, "Bu da gerçekleştirilirse önümüzdeki 2-3 yılda özellikle Yeşil Yol'un da o bölgeden geçmesiyle beraber turizm potansiyelinin giderek daha da artacağına inanıyorum." dedi.

AA

Etiketler: Gümüşhane, Santa Harabeleri, turizm, Trabzon
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