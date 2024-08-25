Şapka kutlamasına tepki

AKP Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şapka ve Kıyafet Devrimi’nin 99’uncu yılı kutlamalarından fotoğraflar yayınladı.

Şapka dayatmasına kutlama yarışı! Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, AKP Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci’nin, Şapka ve Kıyafet İnkılabı’nın 99’uncu yıl dönümünü kutlamasını eleştirerek, “Gerçekten Serap Ekmekçi’nin paylaşımı da göz yaşartıcı… AK Parti’nin bu tarz paylaşımlarla CHP’lileşmesi umarım CHP’lilerin de gözlerini yaşartmıştır” dedi. Metiner, “Her yerin AK Parti’si farklı. AK Partililer farklı, AKP’liler farklı” diyerek, “Herkes kendine göre bir şapka giydirmeye çalışıyor AK Parti’ye. Her yere göre farklı AK Parti algısı, AK Parti’yi giderek amorflaştırıyor” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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