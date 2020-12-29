Saray avukatından tahsilât açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Milletvekili Başarır’ın, “Cumhurbaşkanımız adına açılmış ve bitmiş olan dâvâlardan bugüne kadar 38 milyon 980 bin lira tahsil etti” iddiasına cevaben şu bilgileri verdi:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın vekâletnamesini aldığımız 2011 yılından bugüne kadar Cumhurbaşkanımız adına yüzlerce hakaret dosyasına katıldık. İlk günden bugüne kadar kazandığımız hakaret ve tazminat dosyalarından lehimize takdir edilen avukatlık ücretinin tahsili için 28 Aralık 2020 tarihi itibarıyla açtığımız icra takibi sayısı toplam 592 dosyadır. Bu durum UYAP kayıtlarında sabittir. 592 icra dosyasından toplam 285’i tahsil edilmiş ve kapatılmıştır. Bu dosyalardan bugüne kadar yaptığımız avukatlık ücreti tahsilatımız olan rakam 1 milyon 108 bin TL’dir. İcra işlemi açık olan 307 dosyadan da herhangi bir haciz işlemi yapılmamıştır. Kaldı ki Cumhurbaşkanımız adına kazandığımız dâvâlarda lehimize takdir edilen avukatlık ücretlerinin tahsili için icra ve haciz işlemi yapmamak prensibimizdir.”

Okunma Sayısı: 419

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.