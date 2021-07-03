Saraya tasarruf yok, ek ödenek var

‘Tasarruf genelgesi’ne dahil edilmeyen Saray’a 800 milyon lira ek ödenek verilmiş.

Cumhurbaşkanlığına geçen yıl 3,1 milyar liralık bütçeye ek olarak yedek ödenekten mal ve hizmet alım giderleri için 800 milyon lira aktarıldığı ortaya çıktı. Diken’in haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin ‘tasarruf tedbirleri’ genelgesi yayınlamış ama cumhurbaşkanlığını genelge kapsamı dışında tutmuştu.Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2020 Yılı Genel Faaliyet Raporu’na göre çeşitli idarelere yedek ödenekten 3,73 milyar lira aktarıldı.

İŞTE O MİKTARLAR

800 milyon lirası cumhurbaşkanlığına giden miktarın diğer idarelere dağılımı şöyle:

- Sağlık Bakanlığı’na 1.4 milyar lira

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na 1.1 milyar

-Devlet Su İşleri’ne 138 milyon lira

-İçişleri Bakanlığı’na 75.3 milyon lira

-Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na 65.5 milyon lira

-Jandarma Genel Komutanlığı’na 65 milyon lira

-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 41 milyon lira

-Diyanet İşleri Başkanlığı’na 40 milyon lira

-Malatya Turgut Özal Üniversitesi’ne 7.5 milyon lira.