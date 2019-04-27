Sarı Yelekliler 24’üncü kez sokakta

Fransa’da 5 aydır ülke gündemini belirleyen Sarı Yelekliler, 24’üncü büyük eylem için yine tüm ülke genelinde sokağa çıktı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, taleplerine yanıt verdiği açıklamalara rağmen Sarı Yelekliler sokağa çıkarak eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını açıkladı. Bu sefer eylemlere ülkenin en büyük sendikal konfederasyonu CGT de destek verdi. Sarı Yelekliler ile hükümet arasındaki bir sonraki randevu 1 Mayıs eylemlerinde.

Paris’te iki koldan gerçekleşen eylemlerin bir bölümüne “mücadele dayanışması” sloganıyla ülkenin en büyük sendikal konfederasyonu CGT de katıldı. Eylemciler, kortejin önünde taşınan “Genel saldırıya karşı genel yanıt” pankartıyla yürüdü. Her eylemde olduğu gibi “Vergi adaleti, sosyal adalet ve daha fazla demokrasi” taleplerini dile getiren sloganlar atıldı. Montparnasse Bulvarı’ndan yola çıkan karma kortej, yürüyüşünü İtalya Meydanı’nda bitirdi. Kötü hava koşullarının da etkisiyle meydanda kısa süre kalan eylemciler, “randevu 1 Mayıs’ta” diyerek, polis müdahalesi olmaksızın dağıldı.

​Medya kurumlarını protesto

Daha önce medyaya olan tepkilerini, olayları izleyen gazetecilere sözlü saldırıyla dile getiren Sarı Yelekliler, bu kez farklı bir eylem biçimi belirleyerek, medya kurumlarının merkez binaları önünde toplanarak protesto gösterileri düzenledi. Eylemciler, ülkedeki büyük medya gruplarının Paris’teki merkez binalarını tek tek dolaşan bir güzergah çizerek yeni bir eylem biçimine imza attı.

İlk toplantı kamu radyosu Radio France binası önünde gerçekleşti. Ardından ülkenin en büyük kanalı TF1, kamu televizyonu France 2, haber kanalı BFM TV ve özel kanal Canal Plus önünde gösteriler düzenlendi. Medyayı tarafsız haber yapmaya ve onların sesini de duyurmaya davet eden Sarı Yelekliler, eylemlerini Fransa’nın RTÜK’ü olarak tanımlanabilecek CSA Kurumu binası önünde bitirdi. Buradan Republique Meydanı’na geçen bir grup eylemci, yağmura rağmen, bir süre daha protesto gösterilerine devam etti.