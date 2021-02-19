İKTİDAR MECLİSE ULUSAL GÜVENLİK HAKKINDA HER YIL BELGE SUNMALI. SAVUNMA-DIŞ POLİTİKA BÜTÇELERİNİ TBMM YAPMALI.

YETKİ MECLİSTE OLMALI

İstanbul Milletvekili Yunus Emre: “Silah ihracat ve ithalâtında yetki Mecliste olmalı. Atamalarda CB kararnameleri yeterli olmamalı. Adaylar ilgili Meclis komisyonlarında mülâkata alınmalı.”

DENGE VE DENETİM İÇİN

“Meclis denge ve denetleme görevini yerine getirmek için yetkilerini kullanmaktan geri durmamalı. MGK Genel Sekreterliği ile TBMM komisyonları arasında bilgi alışverişi sağlanmalı.”

***

Savunma ve güvenlikte Meclis etkin olmalı

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, silah ihracatı ve ithalatında yetkinin TBMM’de olmasını ve dış politika konusundaki atamalarda adaylara Meclis’te mülâkat yapılmasını teklif etti.

Emre, “Herkes İçin Demokrasi” adlı son kitabında, “TBMM kendi işlev ve saygınlığını korumalı, denge ve denetleme görevini yerine getirebilmek için yetkilerini kullanmaktan geri durmamalıdır” görüşünü dile getirdi. Emre kitabında, “TBMM’nin dış politika konusunda daha aktif olması” başlığında 12 madde de tavsiyelerini şöyle sıraladı:

Mevcut şartlar bunu karşılamaktan uzak

“Meclis ancak bütçe yapma yetkisi sayesinde iktidarın dış politikası üzerinde etki kapasitesine sahip olabilir. Mevcut şartlar bunu karşılamaktan uzaktır. Savunma ve dış politika konularının bütçe düzenlemelerini gerçekten TBMM yapmalıdır. İktidar her yıl TBMM’ye ulusal güvenlik hakkında bir belge sunmalıdır. Bu belgenin Dışişleri Komisyonu ile Millî Savunma Komisyonu’ndan oluşan karma bir komisyonda da görüşülmesi sağlanmalı, sonuçta hükümete ve genel kurula sunulmak üzere bir rapor hazırlanmalıdır. TBMM ile Millî Güvenlik Kurulu’nun (MGK) teması güçlendirilmelidir. MGK Genel Sekreterliği ile TBMM komisyonları arasında bilgi alış verişi sağlanmalıdır.”

TBMM’nin onayı zorunlu olmalı

“Silâh ihracatı ve ithalatında yetki TBMM’de olmalıdır. Bu konuyla ilgili her yıl bütçe kanununda gerekli düzenlemeler yapılmalı ve ilgili kuruluşların hedefleri tanımlanmalıdır. Savunma sanayi alanındaki ihracat işlemleri salt ticarî işlemler olmanın ötesinde ülkenin güvenlik ihtiyaçlarıyla doğrudan ilgilidir. Bu nedenle ihracat olmanın ötesinde askeri yardım statüsünde değerlendirilmeli ve TBMM’nin onayı zorunlu olmalıdır. Atamalarda sadece Cumhurbaşkanı kararnameleri yeterli olmamalıdır. Bu atamalar öncesinde TBMM ilgili komisyonlar aracılığıyla bilgilendirilmeli ve adayların komisyonlar tarafından mülâkata alınması sağlanmalıdır. TBMM’de grubu bulunan siyasî partilere TBMM bütçesinden kaynak ayrılarak düşünce kuruluşu oluşturulması sağlanmalıdır. Yurt dışına asker göndermeyi ve yabancı askerlerin Türkiye’de bulunmasını düzenleyen tezkereler sadece TBMM Genel Kurulu’nda değil ilgili komisyonlarda da onaylanmalıdır.”