Seçim mevzuatında YSK yetkilerini artırma planı

Seçim kanunu çalışması kapsamında YSK yetkilerinin artırılması gündemde.

Sonbahara bırakılması beklenen çalışmada “seçimlere müdahale” algısının sebep olacağı siyasî sonuçlar da hesap ediliyor. AKP’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı seçim mevzuatında değişiklik teklifi Temmuz ayı ortasında tatile girmesi beklenen Meclis gündeminde görünmüyor. MHP’ye sunulan taslak çalışmanın sonbahara kaldığı konuşulurken bazı yöneticiler değişiklik yapılmayabileceğini de belirtiyor. YSK’yi ilgilendiren önemli bir değişiklik teklifi de il ve ilçe seçim kurullarının başkanlıkları ile ilgili. Gazete Duvar’ın haberine göre, mevcut düzenlemede bu görevi, illerin en kıdemli hâkimi üstlenirken bu görevin de seçimleri yöneten YSK’ye verilmesi isteniyor. Ancak muhalefet seçim kanununda planlanan değişiklikler yapılırsa üzerinde en çok tartışmaya sebep olacak konunun bu olacağına dikkat çekiyor.