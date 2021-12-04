Seçim zorunlu

Türkiye’de milyonlarca emekli, memur, asgarî ücretli ve kiracıyı yakından ilgilendiren Kasım ayı enflasyon verileri açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kasım ayında enflasyon 3,51 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 21,31 oldu. Enflasyonu günlük olarak hesaplayan alternatif platformlardan Enflasyon Araştırma Grubu’na göre ise Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Kasım ayında % 9.91 arttı. E-TÜFE’deki son 12 aylık artış oranı ise % 58.65 olarak gerçekleşti. euronews’in haberine göre, Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) kurucularından Prof. Dr. Veysel Ulusoy, TÜİK’in enf- lasyon verileri ile sahadaki gerçeklerin uyuşmadığına dikkat çekiyor. euronews’in haberine göre, Prof. Ulusoy, enflasyon yukarı çıkarken Merkez Bankası’nın faiz indirimine gitmesiyle halkın gelirinden on beş yıl kaybettiğini belirterek, “Verileri siyasî destek ile baskılayıp gerçek hayattan koparırsanız sadece siyasilerin değil halkın da felâketi olur. Maalesef oraya gidiyoruz. Kimse ne olduğu belirsiz bir Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nde sorumluluk almak istemiyor.

Kendilerini self-kontrol haline almışlar. Buradan çıkış için yeni bir seçim, parlamenter sistem ve senatonun kurulması şart… Seçimin her zaman yeni bir aksiyon alınması anlamına geldiğini ve bunun da halka umut aşılar. Seçimin zorunlu olduğu kanaatindeyim.”

Haber Merkezi

