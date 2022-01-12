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12 OCAK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Sefalet endeksinde 20 yıl öncenin de gerisine düştük

12 Ocak 2022, Çarşamba
İşsizlik ve enflasyon oranlarının toplamından oluşan sefalet endeksi, son açıklanan verilere göre yüzde 47’yi geçerek AKP’nin iktidara geldiği ve 2001 krizinin etkilerinin hissedildiği 2002 yılındaki seviyeyi aştı.

Türkiye sokaklarında her geçen gün daha fazla dile getirilen yoksulluk, resmî verilere de yansıyor. Son açıklanan işsizlik ve enflasyon rakamlarına göre; ülkede uygulanan ekonomi politikaları işsizliği aşağı çekmede etkili olmazken, Aralık ayındaki yüksek enflasyon artışıyla birlikte sefalet endeksi büyük bir sıçrama yaptı. İşsizliğin yüzde 11,2, enflasyon oranının da yıllık yüzde 36,08 olduğu Türkiye’de sefalet endeksi 47,28’e yükseldi. Bu oran AKP’nin iktidara geldiği ve 2001 krizinin etkilerinin hissedildiği 2002 yılında yüzde 40 seviyesindeydi.

DW Türkçe’nin haberine göre, iktisatçı Prof. Dr. Veysel Ulusoy, sefalet endeksinin Aralık 2021’de inanılmaz bir şekilde yükseldiğini gözlemlediklerini ifade ederek “Bu endeks seviyesi klasik olarak Arjantin, Venezuela ve birkaç gelişmemiş ülkeyi bir kenara bıraktığımızda, dünyada rasyonel bir ekonomide ulaşılmış en yüksek seviyedir” diyor. Endekse göre Türkiye’de sefalet 2016’dan bu yana 2,5 katına çıkarken, yükselişin ana sebebinin enflasyon olduğu görülüyor. Sefalet endeksi, 2016’da yüzde 18,7, 2017’de yüzde 22,1, 2018’de yüzde 34, 2019’da yüzde 25,5, 2020’de yüzde 25,8 seviyesindeydi.

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