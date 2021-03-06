Şehitler dualarla

Bingöl’den kalkan ve Bitlis’in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 asker için Elazığ’da uğurlama töreni yapıldı.

Ambulanslarla törenin düzenlendiği Elazığ Havalimanı’na getirilen şehitlerin Türk Bayrağına sarılı naaşları, silâh arkadaşlarının omuzlarında katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunulan törende, şehitlerin öz geçmişleri okundu. İl Müftüsü Selami Aydın’ın okuduğu dua ve helallik alınmasının ardından şehitlerin cenazeleri yapılacak devlet töreni için askeri uçakla Ankara’ya gönderildi. AA

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