Şehitlerimiz duâlarla

Diyarbakır’da çıktığı operasyonda rahatsızlanarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Alper Yaman’ın cenazesi, memleketi Adana’nın Ceyhan ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Yaman’ın (45) Türk Bayrağına sarılı cenazesi, “helallik” alınması için Yeşildam Mahallesi’ndeki babaevine götürüldü. Daha sonra mahalle mezarlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak cenaze töreni düzenlendi. İl Müftüsü Hasan Çınar’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Yaman’ın naaşı mahalle mezarlığında defnedildi. Bağcılar’da, narkotim ekibine yönelik silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Erkan Gökteke için İstanbul Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Şehit polisin Türk Bayrağına sarılı naaşının tören alanına getirilmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu. Bağcılar'da, narkotim ekibine yönelik silâhlı saldırıda şehit olan polis memuru Erkan Gökteke için İstanbul Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Tören öncesinde Gökteke'nin Türk Bayrağı sarılı tabutu, Bağcılar 1486. Sokak'taki evine götürülerek helâllik alındı. Yakınları şehit polis Gökteke'nin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Adana / Kastamonu - aa AA

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